La nave Aquarius attraccherà nel porto di Valencia Salvini soddisfatto

"Con la nave Aquarius ci siamo comportati bene - da oggi l'Italia non è più sola" : L’Italia per anni ha subito l’isolamento nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, ma la vicenda Aquarius ha dimostrato che questo isolamento si è interrotto. Il comandante Gregorio De Falco, napoletano, 53 anni, oggi parlamentare del Movimento 5 stelle eletto in Toscana, ad Agi ha commentato la svolta nella crisi della nave carica di migranti a largo delle coste maltesi. Sbarcherà in Spagna, su indicazione ...

nave Aquarius : folle arrivare a Valencia : 00.17 L'Aquarius non vuole dirigersi verso la Spagna. E' quanto riferisce Annelise Borges, corrispondente di Euronews, che si trova a bordo della Nave sulla quale viaggiano 629 migranti. Il tragitto, afferma chi guida la Nave secondo Borges, "non è sicuro né per l'equipaggio né per le persone soccorse. Si tratterebbe - dice Borges- di un viaggio di 3/5 giorni e il meteo è in peggioramento: un rischio per tutti. Sono previste nei prossimi ...

Migranti - la Spagna accoglierà la Aquarius. Tweet dalla nave : “Il tempo peggiora - non ce la facciamo” : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 Migranti a bordo di attraccare a Valencia. La nave è a 35 miglia a sud del’Italia, 27 a nord di Malta, con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, e i 629 Migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale: ora h...

Aquarius - il governo : “Li accompagneremo a Valencia”. Dalla nave : “Rotta Spagna idea folle” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine del vertice di governo a Palazzo Chigi, spiega che la Marina militare e la guardia costiera accompagneranno la nave Aquarius a Valencia in pochissimi giorni. Ma Dalla nave l'idea di arrivare fino in Spagna viene considerata "folle" e rischiosa per equipaggio e migranti a bordo.Continua a leggere

Aquarius no - Diciotti sì : a Catania arriva la nave con oltre 900 migranti : È diretta verso Catania, dove arriverà entro martedì sera, la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo oltre 900 migranti e due cadaveri recuperati in sette diversi interventi di soccorso ...

Salvini : nave Ong tedesca sarà bloccata come Aquarius : "C'è una Ong tedesca che batte bandiera olandese che subirà la stessa garbata reazione da parte del governo italiano". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Interni, Matteo Salvini parlando dell'...

Migranti - nave Aquarius verso Valencia. La Spagna interrompe il rimpallo tra Italia e Malta : 'Li accogliamo noi' : 'E' nostro dovere aiutare queste persone ed evitare una catastrofe umanitaria', dice il premier spagnolo Sanchez che incassa i ringraziamenti del Commissario all'immigrazione Ue, Avramopoulos -

Aquarius - la Spagna accoglie la nave. Sanchez : «Ragioni umanitarie». Conte ringrazia : La Spagna accoglie Aquarius, la nave dell'ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti da ieri costretta a vagare nel Mediterraneoe per il no allo sbarco del governo...