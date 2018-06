La musica non c’è di Coez consacra l’anno d’oro di Faccio un casino presto in tour video

musica - Irama vince Amici 2018 e fa una dedica alla nonna : Irama il campione 2018 di Amici. Il monzese, 22 anni, ha trionfato dopo aver stabilito il record di vittorie di puntata nella fase serale del programma condotto da 17 stagioni da Maria De Filippi. «...

Irama vince Amici 2018 - ricorda sua nonna e ringrazia Maria De Filippi per aver creduto nella sua musica (video) : Irama vince Amici 2018 e dedica la vittoria a sua nonna, scomparsa. La donna è stata fondamentale nella sua vita e a lei va il primo pensiero al momento del trionfo ad Amici 2018. Il secondo pensiero di Irama è per la conduttrice, Maria De Filippi, che ha creduto in lui e nella sua musica. Si è chiusa l'edizione numero 17 del programma TV di successo guidato da Maria De Filippi. A contendersi il titolo di vincitore dell'edizione 4 ...

L'Estate Sforzesca non lascia sola i milanesi : musica - ballo - teatro : Come sempre l'iniziativa, promossa dal Comune e giunta alla sesta edizione, mescola generi diversi, cultura e divertimento popolare , tutti gli spettacoli sono gratis o a prezzo contenuto, . Per la ...

Nella musica italiana le donne e gli uomini non sono uguali : In Italia la parità di genere è un miraggio e il mondo della musica non fa eccezione. Da Sanremo ai principali festival, le artiste invitate sono poche. Perché? Le risposte di Carmen Consoli, della manager Paola Zukar e della scrittrice Giulia Blasi. Leggi

SCOTT FIGLIA DI EMINEM/ Si svela : non mi interessa il successo e nemmeno la musica : La FIGLIA del rapper EMINEM che a luglio si esibirà in Italia, si rivela per la prima volta in una intervista alla vigilia della laurea ecco cosa ha detto(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:07:00 GMT)

musica live - tutti i concerti di giugno da non perdere : giugno non è solo l’inizio dell’estate, ma anche di tutto ciò che questo significa nella Musica. Se è la tranche finale per le uscite discografiche, destinate a rallentare nei mesi successivi, è invece il trampolino di lancio per tutti gli eventi live della stagione: festival, rassegne, date uniche e concerti speciali. A parte la selezione dei 40 live più importanti del mese, c’è anche il concerto evento Carmen Consoli & ...

Carroponte - ecco la nona stagione : musica e show per l'estate : Ascanio Celestini va in scena in "Ballata dei senza tetto" , 17 giugno, , un progetto narrativo che porta in scena tre spettacoli: Laika, Pueblo e un terzo lavoro ancora in fase di work in progress. ...

Gino Paoli/ In duetto con Einar : "La musica è una necessità - non ho intenzione di smettere" (Amici 2018) : Gino Paoli, protagonista indiscusso della musica italiana, questa sera raggiungerà il palco del serale di Amici per duettare assieme ad Einar, il cantante in gara nella squadra dei blu.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:25:00 GMT)

musica non protetta da copyright per YouTube : Se sei tra gli utenti veterani della rete sai benissimo che puoi ascoltare Musica gratis direttamente da YouTube, per molti un vero e proprio juke-box pieno di Musica da ascoltare gratis tramite il sito Web o tramite le app dedicate. Ma se vuoi caricare personalmente della Musica da utilizzare come sottofondo per i tuoi video, […] Musica non protetta da copyright per YouTube

musica - la stoccata di Vasco Rossi : “Non mi piacciono i duetti. Baglioni a Sanremo? Poteva evitare di farsi cantare le canzoni” : “Non sopporto i duetti, lo so che piacciono alla gente, ma non mi piacciono”. Parla anche di Sanremo, in particolare dell’ultima edizione, Vasco Rossi, in una lunga intervista rilasciata alla stampa alla vigilia del suo Non stop live tour, che partirà il 27 maggio da Lignano. ” Ho un grande repertorio ma non sono Baglioni. Purtroppo perché Baglioni è stato un genio, è bravo anche a organizzare le cose, ha del garbo, è ...

musica - Vasco Rossi torna sul palco con il Non stop live : “Mai pensato di smettere - riparto con un never ending tour” : “Dopo Modena Park potevo smettere, molti pensavano che smettessi, dopo una cosa del genere così un po’ sugli allori, aspetti. Ma io non sono fatto così. Andare sul palco vuol dire dovermi tenere anche un po’ in riga”. A poco meno di un anno dal concerto dei record di Modena, Vasco Rossi si prepara per salire di nuovo sui palchi d’Italia, con il Non stop live Tour (parte il 27 maggio da Lignano). “Mai pensato ...

Migranti - al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la musica. L’assessore : “Non fermiamoci qui” : “Tu sei l’uomo che è riuscito a cambiare le rotte degli aerei che passavano sulle case di Milano Due”, dice Ennio (Doris) al Silvio Berlusconi del film Loro 2. Gli aerei in partenza da Linate passano invece sopra il centro di accoglienza di Via Corelli 176, periferia est di Milano. Disturbano, ma solo per un attimo, la musica che esce dal piano di Manuel Magrini. Mentre gli ospiti della struttura gestita dalla Croce Rossa sentono, probabilmente ...

Rompe il naso alla nonna 81enne che gli chiedeva di abbassare la musica : arrestato : In manette nel Milanese un 31enne con precedenti: già allontanato da casa nel 2013 era stato riaccolto dalla madre, e aveva ricominciato a tormentare le due...

GUÈ PEQUENO - ESCE "GUERRIERO"/ “La musica di J-Ax e Fedez non è cool” : Guè PEQUENO è un fiume in piena nell'intervista al Corriere della sera. “La musica di J-Ax e Fedez non è cool”. Critiche anche per Sfera Ebbasta e Ghali(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:53:00 GMT)