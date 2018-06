La comunicazione delle società di calcio | i risultati del contest tra i lettori di CF

Emma : «La complessità delle relazioni e la mancanza di comunicazione sono muri che ci limitano» : Da oggi, venerdì 4 maggio, arriva in radio “MI PARLI PIANO”, il nuovo singolo di Emma estratto dall’album “ESSERE QUI” (Universal Music).Un’intensa ballata in cui Emma, con la sua voce calda e graffiante, parla d’amore, amicizia e affetti. «La complessità delle relazioni e la mancanza di comunicazione – spiega Emma in merito al brano – sono muri sempre più alti che ci limitano nelle nostre esternazioni… e la presunzione di pensare che il tempo ...