La accusa di non rispettare il Ramadam e l' aggredisce

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi ai migranti. Conte : 'Siamo soli'. Inviati medici. Salvini chiude i porti : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo', ammonisce l'Unhcr, mentre il 'timore' di Msf è che 'ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...

Salvini fa sbarcare i primi migranti - ma accusa Malta : «Non può dire “no” alle navi» : La Valletta replica: «Falso». E il ministro attacca le Ong: «Sono taxi». Scontro con Fico: «Lo Stato sia vicino a chi aiuta»

Il neo ministro Savona assolto dall'accusa di usura bancaria. Per i giudici il fatto non sussiste : Il neo ministro agli Affari europei Paolo Savona è stato prosciolto dall'accusa di usura bancaria. Savona, nel 2009, era il legale rappresentante della Unicredit Banca di Roma. Il suo nome finì sui ...

Pamela Mastropietro/ Ultime notizie - cade accusa omicidio per i 2 nigeriani : "non fermate le indagini" : Pamela Mastropietro, Desmond e Lucky non hanno ucciso la ragazza, meno grave anche la posizione di Innocent Oseghale. Diminuiscono le accuse nei confronti dei tre(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:34:00 GMT)

Pamela Mastropietro - cade l’accusa di omicidio per due nigeriani : “Non erano nella casa dove fu uccisa la 18enne” : Lucky Awelima e Desmond Lucky, i due nigeriani accusati insieme ad Innocent Oseghale di aver ucciso e poi smembrato il corpo di Pamela Mastropietro, non erano presenti nell’appartamento del connazionale dove si consumò il massacro della 18enne romana lo scorso 30 gennaio a Macerata. Questi i risultati delle perizie dei Ris e di quelle telefoniche, che hanno portato il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni a revocare la custodia in carcere ...

L' accusa chiede 2 anni e 9 mesi per Fabrizio Corona che perde le staffe : 'Vergognoso - non hanno capito un c ' : Questa mattina Corona - prima di presentarsi in tribunale di Milano - ha iniziato la giornata postando un video su Instagram: ' Andiamo a combattere anche questa'. Fabrizio è stato condannato in primo ...

Demi Lovato accusata di molestie sessuali su Twitter dopo il racconto di uno scherzo si difende : “Non dovete insegnarmi niente” : È finita con Demi Lovato accusata di molestie sessuali e costretta a difendersi, la conversazione che la popstar aveva intrapreso su Twitter con i suoi followers. In un classico botta e risposta sui social come se ne vedono tanti di questi tempi, la cantante di Tell Me You Love Me ha risposto al tweet di un utente che le chiedeva quale fosse lo scherzo più divertente che avesse mai fatto nella vita. La cantante ha preso a raccontare di ...

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 : il nuovo governo sotto accusa : Secondo le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, nella ventottesima puntata in onda domenica 3 giugno 2018 dalle 20:30, Massimo Giletti metterà già il nuovo governo sotto accusa. Quali ospiti saranno presenti in studio per accendere il dibattito politico? Prenderanno parte al talk: Anna Ascani, Nicola Molteni, Paolo Cirino Pomicino e Irene Tinagli. Molto probabilmente la stagione di Non è L’Arena si concluderà domenica 10 giugno ...

Lecce - prete accusato di abusi su 12enne/ Ultime notizie - sentita presunta vittima : madre e nonna indagate : Lecce, prete accusato di abusi su 12enne: si è svolto oggi il secondo incidente probatorio nel quale è stata ascoltata la presunta vittima: confermate posizioni degli indagati.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:38:00 GMT)

Milano - droga dello stupro. Gli accusati : «Non abbiamo dato niente a nessuno» : Uno ha detto di «avere la coscienza pulita» e tutti hanno negato di avere messo la cosiddetta `droga dello stupro´ nel drink bevuto in un locale di Milano da una ragazza uscita con loro, per poi ...