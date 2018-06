Konami annuncia HYPER SPORTS R per Nintendo Switch : KONAMI Digital Entertainment annuncia HYPER SPORTS R, un nuovo videogioco sportivo simulativo per Nintendo Switch che permetterà di gareggiare in una serie di discipline individuali e di squadra e di poter allenare e portare ai massimi livelli un team di atleti. KONAMI porta lo Sport su Nintendo Switch In HYPER SPORTS R i giocatori avranno a disposizione un roster di oltre 20 atleti da far crescere e con cui gareggiare. Diventate i ...

PES 2019 : Konami annuncia la presenza di sette nuovi campionati di calcio su licenza : KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato che PES 2019 includerà 7 nuove licenze ufficiali complete di campionati di calcio. Questo annuncio conferma il costante impegno, da parte di KONAMI, nell’aumentare il numero di licenze incluse nella serie PES. Nuove licenze per PES 2019 Le sette nuove licenze ufficiali di campionati di calcio di PES 2019 sono: la Superliga Danese, la Liga NOS Portoghese, la Pro League Belga, la Super ...

Konami annuncia il primo gruppo di finalisti che parteciperà alla PES League World Tour 2018 Europe Round : Konami Digital Entertainment B.V. ha oggi annunciato il primo gruppo di finalisti che parteciperà alla PES League World Tour 2018 Europe Round, l'ultimo evento di qualificazione della terza stagione del famoso torneo eSport organizzato da Konami per PES 2018. La PES League World Tour 2018 Europe Round si svolgerà a Berlino, il 5 maggio 2018.20 giocatori singoli e 10 squadre Co-Op competeranno nei rispettivi gironi per aggiudicarsi premi in ...

Dopo 10 anni Konami e UEFA annunciano la fine della collaborazione : Come riportato nel comunicato ufficiale, la finale della UEFA Champions League del 2018 a Kiev segnerà la fine di una fruttuosa partnership di 10 anni tra Konami e la UEFA.Le competizioni sportive sono state un'esclusiva di Pro Evolution Soccer dal 2008 e, con la scadenza di questo accordo, Konami si "concentrerà su altre aree, continuando ad esplorare metodi alternativi per poter collaborare con UEFA", come dichiara il Senior Director of Brand ...