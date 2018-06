Kluivert alla Roma Terminate le visite mediche a Villa Stuart | per il futuro il papà

Kluivert alla ROMA / Terminate le visite mediche a Villa Stuart : spunta un 20% di "parcella" per Raiola : KLUIVERT ALLA ROMA , Calciomercato news: affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:41:00 GMT)

Calciomercato - in Olanda sono certi : “Justin Kluivert andrà alla Roma” : Justin Kluivert è finito nel mirino della Roma di mister Di Francesco che potrebbe aggiungere un esterno offensivo alla sua rosa per la prossima stagione “Secondo me Justin Kluivert andrà alla Roma, qui in Olanda ne parlano tutti, lo stanno cercando anche il Barcellona e il Manchester United, ma anche stamattina i giornali per esempio non hanno dubbi, per tutti Kluivert giocherà con la maglia giallorossa”. Lo ha detto Andy Van der ...