Kim | documento storico | passato a spalle

Incontro USA-Corea del Nord : Trump e Kim firmano documento - “la denuclearizzazione partirà molto velocemente” : Il presidente USA Donald Trump e il leader Nord coreano Kim Jong-un, nell’ambito dello storico Incontro svoltosi nelle scorse ore hanno firmato un “ documento completo“, come definito dallo stesso tycoon, che ha poi annunciato una conferenza stampa per le 14.30 (ora locale). “Siamo onorati” di firmare questo documento , ha detto Trump , ed il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord inizierà “ molto ...

Donald Trump e Kim Jong Un - stretta di mano e documento comune dopo 70 anni di gelo : "Nice to meet you Mr. President". Così, con la formula più rituale, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha salutato Donald Trump, gli ha stretto la mano per oltre 10 secondi e si è soffermato con lui davanti ai fotografi per immortalare il summit di Singapore. Un incontro storico, avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione scenico e hollywoodiano: il presidente Usa e il leader nordcoreano si sono ritrovati sul ...