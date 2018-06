Kim-Trump | storica stretta di mano | Corea del Nord e Usa si parlano a Singapore

Storica stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un : ci sono state delle difficoltà “ma le abbiamo superate” : Storica stretta di mano tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore, sull’isola di Sentosa. Ci sono state delle difficoltà “ma le abbiamo superate tutte e oggi siamo qui“, ha dichiarato Kim. Il vertice è iniziato alle nove del mattino, le 3 di notte in Italia, nell’hotel Capella, dove sono state issate una vicina all’altra, le bandiere dei due Paesi. La stretta di mano è durata ...

Incontro Trump-Kim : storica stretta di mano a Singapore - : Secondo il presidente Usa l'Incontro è andato "molto bene", i due hanno già una "eccellente relazione" e risolveranno "insieme" sul nucleare. Annunciata la firma di un accordo

Trump annuncia firma documento con Kim : 7.05 Il presidente Usa, Trump, ha annunciato che firmerà un documento congiunto con il leader nordcoreano, Kim Jong-un. "Abbiamo fatto un sacco di progressi, l'incontro è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi", ha dichiarato Trump alla fine del pranzo di lavoro con Kim, con cui è uscito e ha continuato a parlare passeggiando nei giardini del Capella Hotel di Singapore. I due si sono poi diretti in auto verso la sala dove è attesa ...

Successo per il vertice Trump-Kim : la storica stretta di mano fra Usa e Corea del Nord : “Molto, molto bene”. Così ha risposto il presidente Trump ai giornalisti che gli chiedevano come era andato il suo incontro con il leader nordCoreano Kim, subito dopo il loro primo colloquio faccia a faccia. Kim invece ha solo sorriso, senza commentare, quando gli hanno chiesto se era pronto a eliminare le sue armi atomiche....

Trump-Kim - la stretta di mano è già nella storia : È già nella storia la stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un. Il vertice allargato tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, dedicato alla questione nucleare, si è concluso...

Kim-Trump - storica stretta di mano : Corea del Nord e Usa si parlano a Singapore : Singapore -stretta di mano a Singapore tra i due grandi nemici Usa e Corea del Nord: i presidento Kim e Trump restano a colloquo per un'ora. La diplomazia per battere l'escalation nucleare...

Trump-Kim : storica stretta di mano. Il leader nordcoreano : "Molti penseranno a film fantascienza" : Singapore. "Molte persone nel mondo penseranno che sia una forma di fantasy... Un film di fantascienza": sono le parole che avrebbe detto il leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente americano Donald Trump dopo la loro stretta ...

Donald Trump e Kim jong-un si stanno incontrando a Singapore : Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, e poi sono iniziate le riunioni: le notizie, man mano che arrivano The post Donald Trump e Kim jong-un si stanno incontrando a Singapore appeared first on Il Post.

Foto e video dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : I leader di Stati Uniti e Corea del Nord si sono incontrati per la prima volta a Singapore, con strette di mano e qualche sorriso The post Foto e video dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Kim-Trump - storica stretta di mano a Singapore Il video del vertice |Le foto E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista fra selfie e sorrisi : L’incontro nella blindatissima isola Sentosa, a Singapore, si è aperto alle 9 del mattino ora locale. Il faccia a faccia, dopo le foto di rito, si è consumato alla presenza dei soli interpreti di fiducia. Il presidente Usa: “Faremo un grande lavoro insieme”. Il leader coreano: “Già importante essere arrivati fino a qui”