Kim-Trump | storica stretta di mano a Singapore Il video del vertice |Le foto E di sera

Kim-Trump - sul vertice le condizioni di Pompeo | E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista : foto : Per la Tv di Pyongyang l’obiettivo di Kim Jong-un è stabilire «una nuova relazione con gli Stati Uniti, per un’era di pace permanente». Trump: «In un minuto capirò se Kim è sincero»

Vertice Trump-Kim, Rodman: non aspettatevi subito svolta da incontro

Cosa devono e vogliono decidere Kim e Trump a Singapore. L'agenda : Denucrearizzazione in cambio di garanzie Il nodo delle trattative sarà il programma nucleare nordcoreano che spaventa gli Usa e il mondo. Ma dove porterà il summit, anche solo impensabile fino a ...

Trump e Kim - faccia a faccia di 45 minuti per sancire la fine della guerra di Corea : Donald Trump e Kim Jong Un "stanno cercando di interrompere il ciclo pericoloso che ha creato tanta preoccupazione lo scorso anno. Come ho scritto ad entrambi i leader lo scorso mese la strada che li attende...

La lettera da leggere bene per capire Kim e Trump : Roma. Il presidente americano Donald Trump ha una fascinazione per i dittatori, un pregiudizio positivo nei confronti dei tiranni, è convinto che con loro sia più facile intrattenere rapporti personali, decidere a porte chiuse, accordarsi (o scontrarsi) senza troppe lungaggini burocratiche. Trump pr

Trump detta condizioni a Kim - denuclearizzazione totale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Strette di mano - sigarette e bodyguard. Le curiosità sull’incontro tra Kim e Trump : Denuclearizzazione contro sanzioni e sicurezza. L’incontro fra Donald Trump e Kim jong-un ha come scopo uno scambio. Lo ha spiegato il segretario di Stato americano Mike Pompeo: «L’obiettivo di Donald Trump domani a Singapore è ottenere una denuclearizzazione totale e verificabile. In cambio, leverà le sanzioni e garantirà a Kim Jong-un la sicurezza della Corea del Nord». Da parte nordcoreana ci sono dichiarazioni ufficiali altisonanti, ma ...

Borsa - chiusura positiva per Milano in attesa del vertice tra Kim e Trump : (Alliance News) - La prima giornata di scambi si conclude positivamente a Piazza Affari, a ridosso di un fine settimana complicato sul fronte internazionale ed alla vigilia dell'attesissimo vertice tra il...

Kim-Trump - sul vertice le condizioni di Pompeo - E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista : foto : Per questo, agli analisti e politologi che sono accorsi a Singapore e in queste ore occupano militarmente gli spazi sulle televisioni «all news» del mondo, non resta che dedicarsi anche ai dettagli. ...

Vertice Kim-Trump - L'Ambasciatore giapponese : 'Ecco il nostro punto di vista' : Egregio Ambasciatore, gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul Vertice di Singapore che si terrà domani tra Donald Trump e Kim Jong-un. Può darci qualche elemento per capire il punto di vista del ...

Incontro Trump-Kim - gli Usa vogliono espandersi in Asia e la Nord Corea non pensa affatto al disarmo totale : Nel 1972, dopo la rottura tra Mosca e Pechino, Nixon e Kissinger si recavano in Cina per incontrare Mao, cambiando il corso della storia e della Guerra Fredda. Domani, a 46 anni di distanza e per la prima volta nella storia, un presidente americano in carica stringerà la mano a un membro della famiglia Kim, nel contesto di una guerra che va avanti da 72 anni e che ha lasciato sul campo milioni di vittime. Il meeting avrà luogo a Singapore, alle ...

Vertice Trump-Kim, Singapore si offre di pagare i costi del summit

Riusciranno Trump e Kim a non sprecare una storica chance per passare alla storia? : I nord-coreani invece hanno già sperimentato una economia di libero mercato grazie ai mercati informali; hanno gettato le basi di un sistema monetario, agganciando il valore del dollaro a quello del ...

Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: "Tutto il mondo ci guarda"