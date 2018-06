Trump e Kim fanno la storia con una stretta di mano : «Molto, molto bene». Così ha risposto il presidente Trump ai giornalisti che gli chiedevano come era andato il suo incontro con il leader nordcoreano Kim, subito dopo il loro primo colloquio faccia a faccia. Kim invece ha solo sorriso, senza commentare, quando gli hanno chiesto se era pronto a eliminare le sue armi atomiche....

Kim-Trump - storica stretta di mano a Singapore : «Il passato è alle spalle»? : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo». È un successo l'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un avvenuto a Singapore poco...

Le lacrime di gioia del "pontiere" Dennis Rodman per l'incontro Trump-Kim : "Felicissimo - me lo merito" : L'ex giocatore Nba, Dennis Rodman, ha espresso in lacrime - in una dichiarazione alla Cnn - il suo sostegno allo storico vertice tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un.Il leggendario campione dei Chicago Bulls, che ha visitato la Corea del Nord cinque volte e si dichiara amico di Kim, ha espresso il suo desiderio che "il summit sia un successo" ed è "felice di far parte di questo"."Me lo merito", ...

Al pranzo Trump-Kim menu ricco tra sapori occidentali e asiatici. "Fate buone foto - fateci apparire belli e magri" : "Fate buone foto che ci facciano apparire gradevoli, belli e magri": Donald Trump ha scherzato così con i fotografi prima del pranzo di lavoro tra la delegazione americana e nordcoreana a Singapore. Una piccola testimonianza del clima disteso con cui si è svolto l'incontro fra il presidente americano e il leader nordcoreano Kim Jong-Un.La colazione di lavoro combina i sapori asiatici con quelli occidentali. Come antipasti sono ...

Kim-Trump - storica stretta di mano : un successo il vertice di Singapore : Una stretta di mano durata più di dieci secondi. È questa l'immagine simbolo dell'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione...

Storica stretta mano Trump-Kim Ma nessun accenno al nucleare 40 minuti di faccia a faccia : Storica stretta di mano tra il presidente Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un a Singapore, sull'isola di Sentosa, a largo di Singapore. "E' andato molto, molto bene" e "sara' un successo", ha assicurato Trump annunciando "l'avvio di una straordinaria relazione". Ci sono state delle difficolta Segui su affaritaliani.it

Donald Trump e Kim Jong Un - stretta di mano e documento comune dopo 70 anni di gelo : "Nice to meet you Mr. President". Così, con la formula più rituale, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha salutato Donald Trump, gli ha stretto la mano per oltre 10 secondi e si è soffermato con lui davanti ai fotografi per immortalare il summit di Singapore. Un incontro storico, avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione scenico e hollywoodiano: il presidente Usa e il leader nordcoreano si sono ritrovati sul ...

Trump : Singapore - 'incontro con Kim Jong-un andato molto - molto bene' : L'incontro a Singapore tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è andato "molto, molto bene". Lo ha detto lo stesso Trump, aggiungendo che tra i due si è ...

Kim Jong-un dopo stretta di mano Trump : 'molti penseranno a film fantascienza' : "Molte persone nel mondo penseranno che sia una forma di fantasy... Un film di fantascienza". Così avrebbe detto il leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente americano Donald Trump a seguito della storica stretta di ...

Kim Jong-un dopo incontro Trump : 'buon preludio a pace'. In agenda denuclearizzazione : "Abbiamo superato tutte le speculazioni su questo summit...Credo che questo sia un buon preludio alla pace". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, nel corso del summit storico con il ...

Trump-Kim - un successo il vertice di Singapore. Passo verso la pace in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». distensione che promette di portare a un trattato di pace che ponga fine al regime di armistizio che dal 1953 è in vigore nella penisola Coreana...

Storica stretta di mano Trump – Kim Jong-Un. Gli USA : “L’incontro è andato molto bene” : I due leader, nei mesi scorsi arrivati a un passo dallo scatenare un conflitto nucleare, si sono incontrati a Singapore. Trump: "Risolveremo un grande problema, un grande dilemma".Continua a leggere