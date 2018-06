Kim Jong Un ha portato all' incontro con il presidente Trump anche il suo gabinetto

huffingtonpost

(Di martedì 12 giugno 2018) C'è un oggetto che KimUn non dimentica mai di portare con sé: il suo wc personale. Il leader nordcoreano non ha mancato di portarlo neall'importante summit con Donaldper il disarmo nucleare. La curiosità è stata rivelata dal giornale della Corea del Sud, Chosun Ilbo. A quanto pare, non sarebbe comunque l'unico vezzo del dittatore.Secondo l'indiscrezione, Kim non viaggerebbe mai senza unpersonale: ne avrebbe uno di emergenzanella sua Mercedes, mentre un'auto del suo corteo sarebbe progettata apposta e adibita soltanto a quella funzione. A quanto pare, dunque, il leader nordcoreano non ama sostare in bagni pubblici e preferisce prevenire l'eventualità in questo modo.Ma non è soltanto questa la ragione che lo spinge a portare con sé il wc. Dietro alla curiosa abitudine ci sarebbeun motivo di ...