Kim Jong-un dopo incontro Trump | ' buon preludio a pace' In agenda denuclearizzazione

Trump : Singapore - 'incontro con Kim Jong-un andato molto - molto bene' : L'incontro a Singapore tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è andato "molto, molto bene". Lo ha detto lo stesso Trump, aggiungendo che tra i due si è ...

Kim Jong-un dopo stretta di mano Trump : 'molti penseranno a film fantascienza' : "Molte persone nel mondo penseranno che sia una forma di fantasy... Un film di fantascienza". Così avrebbe detto il leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente americano Donald Trump a seguito della storica stretta di ...

Storica stretta di mano Trump – Kim Jong-Un. Gli USA : “L’incontro è andato molto bene” : I due leader, nei mesi scorsi arrivati a un passo dallo scatenare un conflitto nucleare, si sono incontrati a Singapore. Trump: "Risolveremo un grande problema, un grande dilemma".Continua a leggere

Storica stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un : ci sono state delle difficoltà “ma le abbiamo superate” : Storica stretta di mano tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore, sull’isola di Sentosa. Ci sono state delle difficoltà “ma le abbiamo superate tutte e oggi siamo qui“, ha dichiarato Kim. Il vertice è iniziato alle nove del mattino, le 3 di notte in Italia, nell’hotel Capella, dove sono state issate una vicina all’altra, le bandiere dei due Paesi. La stretta di mano è durata ...

Donald Trump e Kim jong-un si stanno incontrando a Singapore : Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, e poi sono iniziate le riunioni: le notizie, man mano che arrivano The post Donald Trump e Kim jong-un si stanno incontrando a Singapore appeared first on Il Post.

Foto e video dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : I leader di Stati Uniti e Corea del Nord si sono incontrati per la prima volta a Singapore, con strette di mano e qualche sorriso The post Foto e video dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

A Singapore Kim Jong-un si porta pure il bagno mobile : Per lo storico incontro con Donald Trump che avrà luogo domani a Singapore, Kim Jong-un si è portato persino un bagno mobile. Lo rivela il quotidiano sudcoreano The Chosunilbo , secondo cui in vista ...

Il primo selfie di Kim Jong-un a Singapore - : Il ministro degli Esteri di Singapore ha pubblicato su Twitter una foto con il leader nordcoreano e il ministro dell'Istruzione. Kim si trova in città per lo storico vertice con Donald Trump, in ...

Casa Bianca : martedì faccia a faccia tra Trump e Kim Jong-un : Un faccia a faccia tra Donald Trump e Kim Jong-un solo con gli interpreti, poi un incontro bilaterale allargato e infine un pranzo di lavoro: questa la scaletta del summit previsto martedì a Singapore ...

