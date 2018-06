Kim e Trump | teatro perfetto a Singapore Ma il rischio maggiore per l’intesa sono loro

Trump e Kim Jong-un - Usa e Corea del Nord fanno la storia/ Singapore - verso Trattato di Pace? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:05:00 GMT)

L’incontro tra Trump e Kim Jong-un - in breve : Nove cose minime da sapere sullo storico incontro tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord: per esempio, è andato bene o male? The post L’incontro tra Trump e Kim Jong-un, in breve appeared first on Il Post.

Trump-Kim : presidente Usa lascia Singapore - non potevamo fare più

Storica stretta di mano tra Trump e Kim| : I due leader fanno la storia con un accordo che, se mantenuto, potrebbe scrivere i presupposti per una nuova fase di relazioni tra Stati Uniti e Corea del Nord

TRUMP E Kim JONG-UN : ACCORDO USA-COREA DEL NORD/ Intesa storica o propaganda? I punti oscuri della firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della Corea del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca

Trump e Kim si sono dati la mano. E hanno preso i primi - importanti impegni : La firma del documento 'Abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle, abbiamo firmato un documento storico, il mondo vedrà un importante cambiamento'. sono ...

Donald Trump e Kim Jong-un a Singapore - incontrarsi e dirsi banalità. Poi negoziare sul serio : Saranno pure diventati i migliori amici di questo mondo, il leader del Mondo libero e il dittatore alla terza generazione dell’unica dinastia comunista. Ma, poiché fidarsi è bene e non fidarsi è meglio – detto che appartiene alla saggezza universale -, il presidente nordcoreano Kim Jong-un, prima di firmare il documento conclusivo dello “storico Vertice” con il presidente americano Donald Trump, s’è ben premurato di fare controllare da un agente ...

Trump e Kim a lavoro per denuclearizzare la Corea : Teleborsa, - Lavorare insieme per arrivare ad una completa denuclearizzazione della Corea del Nord. E' uno degli obiettivi fissati durante l'incontro storico tra il presidente Usa Donald Trump e il ...

Accordo Trump-Kim - la Russia : 'Bene - ma il diavolo sta nei dettagli' : "Non possiamo che accogliere positivamente l'importante passo avanti compiuto oggi, anche se il diavolo sta nei dettagli". A dirlo, commentando l'Accordo fra Donald Trump e Kim Jong-Un sottoscritto a ...

Kim Jong Un ha portato all'incontro con il presidente Trump anche il suo gabinetto personale : C'è un oggetto che Kim Jong Un non dimentica mai di portare con sé: il suo wc personale. Il leader nordcoreano non ha mancato di portarlo neanche all'importante summit con Donald Trump per il disarmo nucleare. La curiosità è stata rivelata dal giornale della Corea del Sud, Chosun Ilbo. A quanto pare, non sarebbe comunque l'unico vezzo del dittatore.Secondo l'indiscrezione, Kim non viaggerebbe mai senza un gabinetto ...

Trump-Kim - storica stretta di mano a Singapore : via a denuclearizzazione - passato alle spalle : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo» sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. È un successo l'incontro tra Donald...

Trump-Kim : presidente Usa - Kim ha accettato di venire a Casa Bianca