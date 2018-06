Ken Italiano derubato mentre era nella del Grande Fratello

Grande Fratello - il 'Ken umano italiano' derubato mentre stava nella casa : Bruttissima sorpresa per il Ken italiano del Grande Fratello : all'uscita dalla casa, Angelo Giuseppe, meglio noto come Angelo Sanzio o il 'Ken di Civitavecchia' , si è recato in un negozio per fare ...

ANGELO SANZIO VS SIMONE COCCIA/ Il Ken Italiano sbotta : "Ti ricordi quando mi toccavi?" (Grande Fratello 2018) : ANGELO SANZIO, il Ken Italiano: gli editori hanno deciso di farlo entrare nella casa per prendersi una piccola rivincita. Nel mirino SIMONE COCCIA Colaiuta? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:00:00 GMT)

GF - Angelo Sanzio il Ken Italiano : com’era prima dei ritocchini : Fra i protagonisti del GF 15 c’è Angelo Sanzio, conosciuto da tutti come il Ken italiano. Ma come era il ragazzo prima dei ritocchini? Classe 1998, Angelo Sanzio – vero nome Angelo Giuseppe Capparella – è nato a Civitavecchia e ha avuto sin da piccolo l’aspirazione di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha studiato danza quando era giovanissimo, in seguito ha iniziato ad interessarsi ai profumi. Oggi realizza delle ...

Grande Fratello 15 - il Ken Italiano confessa un presunto rapporto con Baye Dame : “Ho provato la sua stecca di liquirizia” : Cosa succede nella Casa del Grande Fratello quando le telecamere sono spente oppure in quei luoghi dove l’occhio della regia non arriva? Un “Grande bordello”, stando a sentire i concorrenti del reality di Canale 5. Il Ken italiano, Angelo Sozio, ha infatti raccontato agli altri inquilini di presunti rapporti sessuali avuti con Baye Dame, il concorrente di origini senegalesi squalificato due settimane fa. “Ho provato la sua stecca di ...

News GF15 : Baye ed il Ken Italiano hanno avuto un rapporto intimo? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, [Video] il reality in onda ogni martedì su Canale 5. Le ultime novita' svelano che Angelo Sanzio è stato protagonista di una confessione piccante che ha fatto in breve tempo il giro dei social network. Ecco cos'ha detto. Grande Fratello: Angelo e Baye Dame hanno avuto un rapporto intimo? Nuovo scandalo del Grande Fratello. Questa volta non c'entrano i testimonial che hanno ...

“Lui?!”. Lo sapevate che il Ken umano è stato con un vip italiano chiacchieratissimo? : Il Ken umano ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ma non sarà un vero e proprio concorrente: resterà nella casa solo per qualche giorno. Lo ha fatto sapere Barbara D’Urso durante la quarta puntata del reality. Da quando è entrato, tutti gli occhi sono stati puntati su di lui: il pubblico è abbastanza sconcertato di quella presenza inquietante e, intorno alla figura del Ken umano brasiliano c’è una curiosità morbosa. Cosa ...

