Juventus | Marotta | ' Higuain non ha chiesto la cessione Icardi? Fantacalcio'

Juventus - spuntano nuovi nomi nella lista di Marotta : ROMA - Lavorare nell'ombra non è semplice per i dirigenti delle big del calcio europeo. L'interesse verso un giocatore diventa spesso di dominio pubblico nello spazio di pochi giorni vanificando ...

Pazza Juventus - summit Allegri-Marotta : ecco la squadra da sogno “disegnata” dai bianconeri [GALLERY] : Juventus alle prese con le mosse di calciomercato che andranno a modificare l’aspetto della rosa a disposizione di Max Allegri nella prossima annata Il calciomercato entra nel vivo e la Juventus vuole essere tra le protagoniste di questa sessione. La squadra di Massimiliano Allegri ha, ormai da anni, un obiettivo mai nascosto, vale a dire quello di raggiungere il gradino più alto del podio in Champions League. Per farlo, anche ...

Calciomercato Juventus : le ultime su Cancelo - Morata e la pazza idea di Marotta : Calciomercato Juventus, trattative concitate in casa bianconera con l’amministratore delegato Beppe Marotta impegnato in diversi affare caldi Calciomercato Juventus – Beppe Marotta ha iniziato a muoversi con una certa “frenesia”. Il mercato in casa Juventus è entrato nel vivo e dopo l’affare Emre Can, il club bianconero si appresta a chiudere altri acquisti di spessore. Il primo in ordine di tempo potrebbe essere ...

Juventus - le bugie di Marotta e la sua “strategia” : Beppe Marotta all’assalto su Milinkovic-Savic, nonostante le smentite di rito classiche dell’amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta si è messo in luce nelle ultime annate come uno dei dirigenti più brillanti del panorama italiano. Alla Juventus, si sa, ha in mano budget elevati, che gli hanno permesso di acquistare calciatori di spessore sfilandoli anche ad alcune concorrenti, come i noti casi Pjanic ed Higuain. Marotta ...

Calciomercato Juventus - chi al posto di Higuain? Un ex Napoli nel mirino di Marotta : Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus, al suo posto il club bianconero ha individuato alcuni attaccanti che potrebbero fare al caso di Allegri La permanenza di Gonzalo Higuain in maglia Juventus non è poi così scontata, il pressing di Chelsea e Paris Saint-Germain potrebbe convincere il Pipita a lasciare Torino per accettare nuove sfide lontano dall’Italia. In questo caso il club bianconero non si farebbe trovare impreparato, ...

MILINKOVIC ALLA Juventus?/ Accordo di Marotta col serbo - ma Lotito vuole 130 milioni : è un bluff? : Calciomercato, MILINKOVIC ALLA JUVENTUS? ll serbo sogno di Allegri, ma Lotito fa muro: "Non ha prezzo, già rifiutata per lui un'offerta da 110 milioni di euro"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:48:00 GMT)

Juventus-Inter - scambio clamoroso Higuain-Icardi : Marotta ci prova : Juventus-Inter- La Juventus ci riprova dopo l’affare Gonzalo Higuain targato estate 2016. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 50 milioni di euro più Higuain per arrivare a Mauro Icardi. L’Inter medita. 50 milioni di euro consentirebbero al club nerazzurro di sistemare […] L'articolo Juventus-Inter, scambio ...

Juventus - Marotta studia un colpo per la difesa : Foto Getty Images© selezionata da SuperNews Le parole pronunciate qualche giorno fa ai microfoni di RMC Sport dal difensore della Juventus , Mehdi Benatia , hanno generato qualche preoccupazione tra i sostenitori bianconeri, ora, non più sicuri della permanenza del difensore marocchino. Benatia , ...

Juventus - Marotta punta Cancelo : l’Inter non lo riscatterà : Juventus, Marotta- La Juventus punta forte su Joao Cancelo. Come confermato da Spalletti in conferenza stampa, l’Inter, almeno per il momento non avrà la possibilità di riscattare il terzino portoghese. La Juventus starebbe fiutando l’affare e sarebbe pronta a presentare al Valencia un’offerta cash da 35 milioni di euro. CUADRADO IN ATTACCO Qualora la Juventus […] L'articolo Juventus, Marotta punta Cancelo: l’Inter ...

Juventus - Marotta rompe il silenzio : “Milinkovic-Savic costa troppo. Pogba? Fantamercato” : Juventus, Marotta- Beppe Marotta rompe il silenzio e annuncia le prossime trattative di mercato bianconere ai microfoni di “SportMediaset”. “EMRE CAN IN 10 GIORNI. SI’ A PERIN E DARMIAN” Ecco le parole del direttore generale: “Né Higuain né Mandzukic hanno chiesto di essere ceduti. Proveremo a rinnovare il contratto di Alex Sandro. Riscatteremo Douglas costa”. Acquisti: “Per Emre ...

Darmian alla Juventus/ 13 milioni allo United : il terzino è il primo colpo di Allegri e Marotta? : Matteo Darmian sarà il primo colpo del calciomercato Juventus: messi sul piatto 13 milioni di euro da girare al Manchester United, l'operazione sembra essere in dirittura di arrivo(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:56:00 GMT)

Juventus - Marotta 'FantaPogba' ma lo era pure Higuain : TORINO - Una chiacchierata veloce nel cortile del Circolo della Stampa-Sporting a Torino. Beppe Marotta arriva come ospite alla presentazione del libro di Antonio Barillà sugli allenatori della ...