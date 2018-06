Juve-Napoli under 15 | dopo la partita | gli insulti | Usate il sapone

Shock Juventus - l’under 15 festeggia con cori da brividi : “Napoli usa il sapone” - il club interviene! [VIDEO] : La Juventus under 15 ha battuto i pari età del Napoli, lasciandosi andare a cori che dire vergognosi è dir poco: i dettagli “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”, un coro che si commenta da solo. Ciò che è ancor più grave è che a cantare questa pessima sinfonia, siano stati i ragazzini della Juventus under 15. L’ignoranza imperante continua a sorprendere sempre più, chiaro il riferimento ai nazisti che con il ...

Vergogna Juventus : cori razzisti degli Under 15 contro Napoli : Una Vergogna senza fine, quella del razzismo, che purtroppo sta travolgendo il calcio anche nelle sue compagini più giovani. Dopo aver sconfitto il Napoli Under 15 per 3-0 nella semifinale Final Four ...

Juventus - coro choc dei bianconeri Under 15 : 'Napoli usa il sapone'. Il club annuncia sanzioni : La Juventus Under 15 batte il Napoli 3-0 nella semifinale Final Four Scudetto a San Mauro Pascoli , Forlì-Cesena, , ma cade negli spogliatoi, festeggiando con cori offensivi e discriminatori nei ...

Il coro degli Under 15 della Juve : "Napoli usa il sapone". La società annuncia sanzioni : In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15, il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati. - ...

Shock Juve Under 15 : “sarò con te - Napoli usa il sapone” - la vergogna dei baby bianconeri : Sconfitta per il Napoli dei giovanissimi Under 15, impegnato oggi a Cesenatico per le semifinali scudetto, netta vittoria della Juventus con un 3-0 che non lascia repliche ma ben più grave è stato quello che è successo al termine della partita. I bianconeri si sono filmati negli spogliatoi mentre intonano lo sfottò “Sarò con te, Napoli usa il sapone”, un episodio assolutamente vergognoso e da condannare. “In seguito agli ...

