Juve | Milan e non solo | anche Roma e Inter pronte a sbarcare nel calcio femminile

Milan vs Juventus : è asta sul calciomercato! Tutti i dettagli : Milan e Juventus in corsa per accaparrarsi uno dei pezzi pregiati del mercato a costo zero, Tutti i dettagli sulle trattative in corso-- Il calciomercato sta entrando pian piano nel vivo, ed i club della nostra Serie A stanno tentando in Tutti i modi di rafforzarsi in vista della prossima annata. Il Milan, come noto, non avrà disponibilità economiche illimitate, e proprio per questo sta dando un’occhiata molto attenta al mercato dei parametro ...

L'ex Milan e Juventus Altafini : 'Non ho più nulla - vivo con la pensione sociale. A Sky invidiosi' : Devo lavorare, bisogna sempre lavorare a questo mondo'. Non si gode la dorata pensione del campione? 'Io non ho la pensione da calciatore, non sono riuscito a farla. Ho versato solo tre anni di ...

Jankto - Milan e Juve si tirano indietro : c'è il Monaco - l'Udinese fissa il prezzo : 'Mi piacerebbe andar via dall'Italia. Sono qui da 4 anni e sono felice, ma ho voglia di cimentarmi in un nuovo campionato'. Parole chiare quelle di Jakub Jankto , recentemente agli onori della cronaca non per gol o assist, ma per le dichiarazioni choc sull'Udinese. 'In primavera è arrivata una serie di 11 sconfitte consecutive. È stato un periodo in cui siamo rimasti in hotel per 3 ...

Supercoppa d'oro : ok a Juve-Milan in Arabia Saudita : Soddisfazione, dunque, in via Rosellini per un deal in cui è stato cruciale il ruolo di Awe Sport International, la società guidata da Romy Gai che ha ormai consolidati rapporti anche nel mondo arabo:...

La supercoppa italiana Juventus-Milan si giocherà in Arabia Saudita : La supercoppa italiana si disputerà in Arabia Saudita . La Lega Serie A e la General Sports Authority , GSA, , l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita, hanno annunciato l'accordo per disputare nello Stato arabo la prossima supercoppa italiana. La sfida tra Juventus e Milan , due delle più importanti Società del calcio ...

Ranking storico Uefa - la classifica : Juve settima - Milan 15° e Inter 22ª : La federcalcio europea ha oggi presentato anche la classifica del Ranking storico Uefa: domina il Real Madrid. L'articolo Ranking storico Uefa, la classifica: Juve settima, Milan 15° e Inter 22ª è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

