Juve | due assi nella manica per Cancelo

Mercato d'altri tempi : Sernagiotto firma due contratti - con Juve e Genoa : ... questi stessi 'rimpatriati' andranno ad ingrossare le fila della Nazionale italiana, contribuendo non poco alla vittoria azzurra della Coppa del mondo del 1934. I DUE contratti DELLA FLECHA DE ORO - ...

Juve-Inter : due sì a Icardi per Higuain : Il mercato in attacco della Juventus ruota attorno a Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è in vendita (base d'asta 60 milioni di euro) e strizza l'occhio alla Premier League inglese. --LONDON CALLING - Sulle sue tracce c'è il Chelsea, che non ha ancora preso una decisione sull'allenatore. A oggi in panchina c'è ancora Antonio Conte (che sogna il Real Madrid), ma non è ancora tramontata la trattativa con Maurizio Sarri, nonostante le ...

Calciomercato Juventus - super offerta alla Fiorentina per Chiesa : cash + due contropartite : Calciomercato Juventus – La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 milioni di euro più Mandragora e Pjaca. Una proposta senz’altro ...

Juventus - pazza offerta alla Fiorentina per Chiesa : due contropartite super ed una parte economica - i dettagli : Juventus pronta ai botti estivi sul mercato, la società ha avanzato una proposta irrifiutabile alla Fiorentina per il gioiello Federico Chiesa La Juventus si appresta a rafforzare ulteriormente la rosa che, già da anni, sta dominando il campionato italiano. L’obiettivo è quello di vincere la tanto agognata Champions League ed i bianconeri, come sempre, stanno pensando agli innesti giusti per il presente ed il futuro del club. ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

Il Milan blinda Cutrone e gli cerca un partner : nel mirino due ex Juventus : Secondo il Corriere dello Sport, lo spagnolo Alvaro Morata , Chelsea, piace più di Simone Zaza. Ma la vicenda Uefa consiglia di andare sull'italiano del Valencia, che deve cedere un big.

Brozovic : 'L'Inter vicina alla Juve - con due rinforzi azzeriamo il gap' : MILANO - 'Basta con il dominio-Juventus. Due o tre rinforzi e ci siamo'. Se Luciano Spalletti ha preferito trincerarsi sull'argomento, derubricando la parola scudetto alla voce 'sogni quasi ...

Zidane alla Juventus/ Gli indizi e le possibilità : da oggi - due corpi destinati a incontrarsi : Zidane alla Juventus: due corpi destinati a incontrarsi dopo che l'allenatore del Real Madrid ha dato l'addio alle Merengues. Il francese si prenderà un anno sabbatico, poi sarà a Torino?(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:23:00 GMT)

La Juve cerca i nuovi Pogba : due colpi già chiusi - tutti i dettagli : Sul rettangolo verde il francese è diventato - prima con Conte e poi con Allegri - uno dei migliori centrocampisti del mondo. Un calciatore box-to-box che dopo aver fatto la differenza in campo l'ha ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - due colpi clamorosi in attacco per sostituire Higuain e Mandzukic : così si può sognare la Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano Allegri soprattutto quella di non ...

Diretta / Juventus Roma Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : due pali bianconeri! : Diretta Juventus Roma Primavera: streaming video e tv della partita di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi 26 maggio. (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 13:48:00 GMT)

Juve - gli occhi di Mourinho su Douglas Costa. E per Alex Sandro è cosa a due col Psg : Il Manchester Utd mette nel mirino i due Juventini: Marotta fa muro sull'ex Bayern, considerato incedibile

Buffon : pronto un contratto di due anni per il Psg. La firma non appena si sarà risolto il rapporto con la Juve : Secondo quanto trapela da Parigi, per l'ufficialità bisogna aspettare il 30 giugno, scadenza del contratto di Gigi