JBL Link | speaker wireless con Assistente Google che porti fuori casa

(Di martedì 12 giugno 2018) JBL annuncia l’arrivo in Italia della sua gamma diconintegrato. Il brand controllato da Harman punta ad espandere ulteriormente la propria presenza in Italia già forte della leadership di mercato con il 41,3% diportatili venduti nel nostro paese nel corso del mese di aprile. Per farlo ha deciso di sfruttare l’arrivo recente delle funzioni diin italiano per gli altoparlanti, presentando quattro nuovi modelli ad hoc:10,20,300 e500, che offriranno agli utenti un suono ricco e completo con il controllo vocale della propria musica. Si tratta del primo sistema multiroom basato suin grado di farti gestire con la voce i brani da riprodurre: puoi chiedere all’intelligenza artificiale di suonare la stessa canzone in stanze diverse, oppure scegliere un brano differente a seconda ...