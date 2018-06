Jaguar Land Rover | 3 parole e una app per salvare vite umane

Englandstar e Jaguar E-Pace per una serata speciale - … “Profumo - Spazio sensoriale” [+ Galleria] : Ieri, venerdì 1/06/2018, c’è stata una serata molto particolare per Jaguar. Il gruppo Englandstar ha voluto omaggiare la piccola del gruppo, la E-Pace con un appuntamento dedicato a chi il mondo Jaguar è abituato a frequentarlo, ma anche, per creare un’occasione, con il cucciolo di Giaguaro di iniziare una nuova avventura automobilistica. L’ambientazione era fuori degli schemi. Uno Spazio votato alla bellezza ...

Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano con il Progetto “Una Casa per crescere” : Una Casa per tornare ad essere donna e mamma è “Una Casa per crescere”: il nuovo Progetto di Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano E’ questo il nuovo Progetto avviato dalla comunità San Patrignano che vede Jaguar Land Rover Italia impegnata nell’opera di ristrutturazione di una delle casette interne al “villaggio” garantendo un intervento indispensabile per accogliere le tante mamme che chiedono aiuto per ritrovare, innanzitutto se stesse e ...

Jaguar Land Rover Italia diventa partner della Federazione Italiana Sport Equestri : Jaguar Land Rover Italia confermando il supporto alle discipline del mondo dell'equitazione, sigla un importante accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri, diventando sponsor delle gare del campionato...

Jaguar Land Rover : la casa britannica sigla un importante accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri : Jaguar Land Rover diventa sponsor principale della Federazione Italiana Sport Equestri e del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena Jaguar Land Rover Italia conferma il supporto alle discipline del mondo dell’equitazione e sigla un importante accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri, diventando sponsor delle gare del campionato. La partnership nasce in seguito alla pluriennale sponsorizzazione del Concorso Ippico ...

Jaguar Land Rover - Strappato alla Ford il nuovo responsabile dei Veicoli Speciali : Il gruppo Jaguar Land Rover ha Strappato alla Ford Jamal Hameedi, in carica dal 2013 in qualità di responsabile tecnico del reparto Ford Performance. La notizia, confermata dalla Casa americana alla stampa nazionale, conferma l'intenzione del Gruppo inglese di rafforzare il settore delle auto più lussuose ed estreme: il tecnico entrerà infatti a far parte del reparto Special Vehicle Operations (SVO).Hammedi ha sviluppato la Focus RS e la ...

Jaguar Land Rover sempre al fianco di James Bond" : Con questa originale installazione i visitatori di 007 Elements potranno immergersi nel mondo dell'iconico agente segreto, nella nuova location realizzata sulla cima della montagna, accanto al ...

Jaguar Land Rover 007 Elements : una missione speciale per James Bond : 007 Elements consentirà ai visitatori di immergersi nel mondo dell'iconico agente segreto, nella nuova location sulla cima della montagna, accanto al ristorante Ice Q, alias la Hoffler Klinik del ...

Jaguar Land Rover - il brand britannico come James Bond : pronta la sfida sulle Alpi Austriache : Nell'installazione saranno disponibili display interattivi dedicati ai contenuti tecnici Jaguar Land Rover, presenti accanto ai modelli Land Rover Defender e Range Rover Sport SVR impiegati nel film ...

Gruppo Jaguar Land Rover - Calano i diesel : tagliati 1.000 posti di lavoro : Il Gruppo Jaguar Land Rover si prepara a tagliare 1.000 posti di lavoro in Inghilterra. A causa del forte calo di domanda per i motori diesel non saranno infatti rinnovati i contratti dei lavoratori a tempo determinato, inoltre è previsto lo spostamento di 360 addetti dalla fabbrica di Castle Bromwich a quella di Solihull. A Bromwich si producono le Jaguar F-Type, XE, XF e XJ, mentre a Solihull nascono Range Rover, Range Rover Sport, Range ...