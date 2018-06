J-Ax e la fine del sodalizio con Fedez «Tra i motivi | la questione cannabis»

Mandello - paura in via Aldo Moro bambino precipitato dalla finestra : paura per un bambino straniero di cinque anni caduto inspiegabilmente nel pomeriggio intorno alle 17 in via Aldo Moro. Le cause della caduta sono ancora da accertare così come l'altezza Il piccolo ...

Torino - cena di fine anno posticipata per rispettare il ramadan del compagno di classe : La scelta di un gruppo di studenti del liceo scientifico Einstein di iniziare la festa dopo le 22: "Non è stata una mia richiesta- spiega Reda Herradi, 17 anni - ma apprezzo la scelta dei miei amici"

Alex Del Piero e Sonia Amoruso - fine di una favola : l'addio dopo 19 anni : Matrimonio al capolinea per Alex Del Piero e Sonia Amoruso. Secondo il settimanale Chi, la coppia non sarebbe riuscita a superare una profonda crisi che andava avanti da un...

Intel afferma che la generazione del Surface Andromeda arriverà entro la fine dell’anno : Se da un lato Microsoft continua a tenere segreto il progetto Surface Andromeda, dall’altro sembra che Intel lo abbia appena svelato pubblicamente. Il Computex 2018 di Tapei, ormai concluso, si è rivelato molto interessante soprattutto per l’avvento di una nuova categoria di PC: quelli dotati di due display, sprovvisti di tastiera e basati fondamentalmente sul touch e sulla penna. Abbiamo visto, infatti, il Lenovo Yoga Book 2 e i ...

Alex Del Piero e la moglie Sonia si sono lasciati : la fine di una storia lunga 19 anni : Alessandro Del Piero e la moglie Sonia Amoruso si sono lasciati. Una storia d'amore iniziata diciannove anni fa, quando l'ex giocatore a 25 anni aveva sposato Sonia, e dal loro matrimonio erano nati tre figli. In esclusiva su Chi, il racconto della fine della favola.sono sempre apparsi agli eventi pubblici innamorati e affiatati, Alessandro e Sonia. Ora sembra che la loro storia stia attraversando una crisi profonda. Alla base pare ci siano ...

E3 2018 : mostrato il gameplay di Dreams dopo la fine della conferenza di Sony : Nel corso della sua conferenza E3 2018, Sony ha deciso di concentrarsi su attesissime esclusive come The Last of Us Part 2 o Ghost of Tsushima, mentre, come abbiamo visto, non c'è stata traccia di Dreams, il titolo di Media Molecule. Tuttavia, il gioco non era completamente assente dalla fiera, visto che nel post-show è stato mostrato il gameplay. Come segnala Gamingbolt, la breve demo mostra il set di strumenti infinitamente adattabile e ...

L’ecosistema Sony perde un altro pezzo : fine della corsa per il launcher Xperia Home : L’interfaccia Sony perde un altro pezzo. L’addio ravvicinato prima a Xperia Meteo e adesso a Xperia Home lascia un retrogusto leggermente amaro per […] L'articolo L’ecosistema Sony perde un altro pezzo: fine della corsa per il launcher Xperia Home proviene da TuttoAndroid.

Andreas Muller dice addio ad Amici / I ringraziamenti nella finale fanno pensare alla fine dell'avventura : Andreas Muller dice addio ad Amici, i ringraziamenti da parte del ballerino nella finale hanno fatto pensare subito a un suo addio al programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:00:00 GMT)

ALITALIA/ La lezione - a lieto fine - del salvataggio impossibile di Aerolineas Argentinas : ALITALIA fallita? Anche la compagnia aerea argentina perdeva milioni di dollari al giorno. Ma dal 2019 inizierà a guadagnare.

ALITALIA/ La lezione (a lieto fine) del salvataggio impossibile di Aerolineas Argentinas : Come la nostra compagnia, anche la società aerea argentina perdeva milioni di dollari al giorno. Ma dal 2019 inizierà a guadagnare. Come spiega l'ad Mario Dell'Acqua. GUIDO GAZZOLI(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 06:06:00 GMT)ALITALIA/ I tesori della compagnia buttati o sottratti negli ultimi anni, di G. GazzoliINCHIESTA ALITALIA/ È invendibile, ecco come evitare che chiuda, di U. Arrigo

Trump e Kim - faccia a faccia di 45 minuti per sancire la fine della guerra di Corea : Donald Trump e Kim Jong Un "stanno cercando di interrompere il ciclo pericoloso che ha creato tanta preoccupazione lo scorso anno. Come ho scritto ad entrambi i leader lo scorso mese la strada che li attende...

L'inizio della fine per il M5s : Lo scorso 4 marzo il M5s faceva il pieno dei consensi. Se al Nord la Lega vinceva battendo forte sui temi di sicurezza e immigrazione, foraggiando la guerra tra poveri; al Sud i grillini trionfavano come emblema di un meridione vessato da crisi economica, disoccupazione, clientele e voti di scambio. Il grido di protesta, soprattutto tra le fasce più deboli, è stato ben incarnato dal M5s che ha raccolto i frutti del malcontento ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Barcellona : GP Catalogna 2018: programma, orari e tv La programmazione di SKY Sport MGP/HD Venerdi 15 giugno ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta ore 10.