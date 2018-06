Italo | con orario estivo nuove città nel network e nuove frequenze

Italo : inaugura mostra ‘Opere in movimento’ di de Conciliis : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – La Lounge Italo Club di Roma apre le porte alle opere di Ettore de Conciliis. E’ stata inaugurata oggi ‘Opere in movimento’, la mostra itinerante dell’artista considerato il poeta della pace, dell’armonia e della conciliazione, organizzata da ‘Il Cigno GG Edizioni’. “Si tratta di un’esposizione di mie opere recenti riguardanti pitture di paesaggi che si ...

Italo : inaugura mostra ‘Opere in movimento’ di de Conciliis : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – La Lounge Italo Club di Roma apre le porte alle opere di Ettore de Conciliis. E’ stata inaugurata oggi ‘Opere in movimento’, la mostra itinerante dell’artista considerato il poeta della pace, dell’armonia e della conciliazione, organizzata da ‘Il Cigno GG Edizioni’. “Si tratta di un’esposizione di mie opere recenti riguardanti pitture di paesaggi che si ...

Console a Mosca con business Italo-russo su boom dei visti : Mosca, 16 mag. , askanews, Sì è riunito all'Hotel Lotte Plaza il mondo del business italiano per un incontro dedicato alle attività consolari. 'Ottima opera di coordinamento' ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano che ha aperto l'...

Il padre di Sana Cheema ha confessato di aver ucciso la figlia Italo-pakistana : Il padre di Sana Cheema, già in carcere da tre settimane, ha confessato di aver ucciso la figlia 25enne, morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Così i media pachistani. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli maschi per stringere al collo la ragazza fino a romperle l'osso del collo. La 25enne, cresciuta a Brescia, sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. La ...

“Sana è stata strangolata” : l’autopsia sulla giovane Italo-pakistana conferma l’omicidio : La notizia è giunta in mattinata dai media pakistani ed è stata rilanciata dall’Ansa. Sana Cheemea sarebbe stata uccisa, strangolata. La conferma giungerebbe dall’esame autoptico eseguito dal Punjab Forensic Laboratory dove la salma della venticinquenne era giunta nei giorni scorsi. Sono state infatti riscontrate fratture dell’osso del collo, compa...

Gf 2018 : Simone Coccia felice per la squalifica del concorrente Italo-senegalese : Il fidanzato della senatrice Stefania Mezzopane, Simone Coccia, ritorna a parlare della squalifica del concorrente italo-senegalese Baye Dame e si dice molto felice per il provvedimento preso dalla produzione del Grande Fratello 2018. Anzi, Simone aggiunge che per ciò che ha fatto è stato giusto che abbia pagato e sia stato punito. Inoltre, Baye deve ritenersi anche fortunato per essere rimasto alcuni giorni all'interno della casa più spiata ...

Italo : Fit - bene risultati - ora rinnovo contratto : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – ‘Esprimiamo soddisfazione per i risultati conseguiti da Ntv: ora si acceleri sul rinnovo del contratto di lavoro “. A dichiararlo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl. ‘I risultati certificano due cose: che è finita la fase di start up e che l’azienda è uscita dalla crisi approdando in acque sicure. Adesso dunque – sottolinea – è pronta per ...

Italo - firmato closing vendita a GIP. Confermati vertici : E' stato firmato il closing della vendita delle azioni Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori , Italo, a Global Infrastructure Partners III funds , GIP, , in esecuzione del contratto di compravendita ...

“Ahhhh - ecco chi è Baye Dame!”. Al Grande Fratello - l’Italo senegalese ha raccontato la sua storia - ma mica tutta. Si è ‘dimenticato’ un particolare - che ora è stato scoperto. Pensava davvero di poterlo tenere nascosto a lungo? : Appena entrato nella Casa del Grande Fratello, Baye Dame ha subito conquistato il pubblico. Simpaticissimo, esuberante e senza peli sulla lingua, era a dir poco eccitato di varcare la famosa porta rossa. Nelle ultime ore, invece, ha finito per far infuriare persino Cristiano Malgioglio, che ha già chiesto provvedimenti contro di lui. Il concorrente italo senegalese si è infatti reso protagonista di uno scontro durissimo con Aida Nizar, la ...

Appuntamento al cinema Italo Argentino di Agnone prossimo fine settimana con la visione del Film : "A casa tutti bene" : ... "A casa tuti bene " Sabato 28 aprile spettacolo unico alle ore 22,00 - domenica 29 aprile spettacoli alle ore 18,00 ed ore 21,30 - lunedì 30 aprile spettacolo unico alle ore 21,30. Il nuovo Film di ...