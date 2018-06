Italian Master di golf | che esordio a Bologna

Dark Souls Remastered debutta in testa nella classifica Italian a : Grande accoglienza del pubblico italiano per Dark Souls Remastered , la versione rimasterizzata del celebre gioco, già protagonista della nostra recensione, ha debutta to al primo posto nella classifica italiana .Alle sue spalle l'inossidabile FIFA 18 di EA e l'apprezzato Detroit: Become Human di Quantic Dream.Vediamo qui di seguito le classifiche nel dettaglio:Read more…

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : il tabellone degli Italian i e il sorteggio degli azzurri nelle qualificazioni : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo , “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni , le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Sono due gli azzurri ammessi di diritto al tabellone principale: nella parte bassa Fabio Fognini attende al primo turno un qualificato, poi, in ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Francesco Molinari unico Italiano al via. Sognare la green jacket non costa nulla… : Anche quest’anno sarà il solo Francesco Molinari a portare la bandiera italiana all’Augusta National Golf Course, dove nel weekend andrà in scena il primo Major della stagione. Chicco non rientra certo nel novero dei favoriti, inutile negarlo, ma certamente non parte sconfitto in partenza, pur in un periodo altalenante dal punto di vista delle prestazioni come questo. Lottare è nel suo carattere: lo ha sempre fatto in carriera e ...