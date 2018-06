Italia fuori dai mondiali? A vincere è la salute

meteoweb.eu

: Italia cinica e irresponsabile? Ma a dirlo è lo stesso #Macron di #Ventimiglia e della chiusura delle frontiere? A… - CalabriaTw : Italia cinica e irresponsabile? Ma a dirlo è lo stesso #Macron di #Ventimiglia e della chiusura delle frontiere? A… - SalvatoreMerlo : In Italia è saltata la grammatica civile. Fanatici e mattoidi potremmo lasciarli a parlare da soli sui social. Come… - Agenzia_Ansa : Balotelli: 'Il razzismo fa male, l'Italia sia aperta'. L'azzurro: 'E' ora che il Paese cominci a integrare chi vien… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Mancano ormai pochissime ore al calcio di inizio deidi Russia. E se tra i tifosi di tutto il globo l’ansia e l’eccitazione sono alle stelle, diversa è la situazione in, dove per gli appassionati di pallone (compresi quelli che si scoprono tali una volta ogni quattro anni) resta solo tanta amarezza e delusione, dopo l’infausta serata del 13 novembre che ha visto gli Azzurri perdere contro la Svezia in fase di qualificazioni. A confortare gli animi in questi giorni difficili ci pensa Top Doctors® , la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, svelando che, in fondo, la Nazionaledai giochi può avere risvolti positivi, per lo meno sulla nostra. Ecco perché: Niente cuore in gola. Parate “impossibili”, tiri daarea, calci di rigore e rimonte dell’ultimo minuto: ...