Italia femminile nella storia | è campione del Mondo Battuta la Russia in finale per 16-12

OVO Energy Women’s Tour 2018 : il top del ciclismo al femminile vola in Gran Bretagna - l’Italia punta su Longo Borghini : Quinta edizione per una delle gare che sta prendendo sempre più il largo nel panorama del ciclismo a livello femminile: l’OVO Energy Women’s Tour. Fino ad oggi solo vincitrici di livello stellare per la corsa a tappe britannica: dalla Cannibale Marianne Vos, passando per la teutonica Lisa Brennauer, per finire con l’ex campionessa del Mondo Elizabeth Deignan e la polacca Katerzyna Niewiadoma. Si parte domani, mentre ...

Italia Thailandia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Nations league femminile) : diretta Italia Thailandia info Streaming video e tv, orario e risultato live: la Nations league di volley femminile arriva a Eboli per la sua tappa Italiana (oggi 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:00:00 GMT)

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Thailandia (12 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi martedì 12 giugno si gioca Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre giocheranno di fronte al proprio pubblico del PalaSele di Eboli (Salerno): 7000 spettatori sosteranno una squadra che va a caccia della vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Cristina Chirichella e compagne sono reduci dai trionfi contro le corazzate Cina, ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia vuole difendere il titolo nella sciabola femminile. Rossella Gregorio punta alla finale nell’individuale : Agli Europei 2018 di Scherma, che scatteranno giovedì 16 a Novi Sad (Serbia), l’Italia proverà a confermarsi assoluta protagonista nella sciabola femminile. A rappresentare il Bel paese troveremo Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Irene Vecchi, atlete di grande talento che sono pronte a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni azzurre nella sciabola femminile. Partiamo dalla ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : rientrati in Italia i protagonisti della missione in Uganda promossa da Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : Da lunedì sui social il diario della spedizione e le testimonianze delle atlete di Serie A in Uganda Sono rientrati in Italia i protagonisti della missione ‘Mano nella Mano’, promossa dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e da GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), fianco a fianco per la seconda stagione in un progetto che ha portato all’SOS Children’s Village di Entebbe, in Uganda, un gruppo di atlete ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - corsa disperata verso la Final Six. Si riparte contro la Thailandia a Eboli : L’Italia vuole continuare a credere nella possibilità di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile ed è pronta ad affrontare l’ultima tappa del torneo internazionale con rinnovato entusiasmo. Le azzurre, dopo aver surclassato Olanda e Serbia al tie-break, hanno capito di potere tenere il passo delle migliori formazioni in circolazioni (sono state sconfitte le Finaliste degli ultimi Europei, dopo aver ...

Calcio femminile : la cura Bertolini vale il Mondiale 2019 all’Italia. Occorre dare continuità al progetto : Il sogno si è realizzato: la Nazionale Italiana di Calcio femminile ha ottenuto la qualificazione al Mondiale 2019 in Francia e, a distanza di 20 anni, la rappresentativa nostrana sarà al via della rassegna iridata. Un successo frutto di un percorso nel gruppo 6 “immacolato”: 7 vittorie in altrettante partite, 18 gol fatti e 2 subiti. Statistiche che definiscono le prestazioni delle ragazze sul campo da gioco. Una compagine ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la tappa di Eboli. Formazione top per sognare in casa : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League 2018. Dal 12 al 14 giugno, le azzurre giocheranno al PalaSele di Eboli (Salerno) contro Thailandia, Belgio, Brasile. La nostra Nazionale ha bisogno di tre vittorie, contestualmente a dei passi falsi di Olanda e Turchia, per qualificarsi alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Escono dal gruppo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - tre vittorie per centrare le Final Six. Ma c’è il Brasile all’orizzonte : L’Italia prosegue la corsa verso la Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo gli ultimi successi contro Olanda, Serbia e Cina, le azzurre hanno dimostrato di poter puntare in alto e ora sono al sesto posto in classifica. Ma adesso, nell’ultima tappa che giocheranno a Eboli dal 12 al 14 giugno, servono tre vittorie, e anche qualche passo falso di Olanda e Turchia. Le speranze sono poche, ma Cristina Chirichella e ...

il momento di prendere sul serio il calcio femminile in Italia : ... a dieci anni di distanza dalla precedente qualificazione e a meno di una settimana da quella Coppa del Mondo che non vedrà giocare l'altra nazionale, quella maschile. Mondiali a parte, l'impressione ...

Hockey prato - Coppa Italia femminile 2018 : la Lorenzoni fa doppietta - CUS Pisa battuto agli shoot-out : C’è la doppietta per l’HF Lorenzoni: dopo il titolo conquistato nel campionato, alla compagine piemontese arriva anche il trionfo nella Coppa Italia di Hockey su prato femminile, tornata a disputarsi dopo ben sei anni. Nella finale la Lorenzoni ha battuto le rivali del CUS Pisa per 3-2 dopo i tiri di shoot-out (1-1 il risultato parziale al termine dei tempi regolamentari). Decisiva Sara Sorial, portiere della Lorenzoni, che ha parato ...

Calcio femminile - una grande occasione per lo sport Italiano e per la nostra società : E anche la politica si è forse resa conto che il mondo del Calcio femminile non si può più affrontare con la superficialità degli stereotipi e dei luoghi comuni, ma con curiosità e attenzioni sincere ...

Calcio femminile - Italia ai Mondiali. Sara Gama e Milena Bertolini : “Ci sarà una crescita del movimento” : La nazionale Italiana di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali: simbolo di questo successo sono la capitana, Sara Gama, e la CT, Milena Bertolini. Per la nostra selezione infatti, sarà ininfluente l’ultima partita in Belgio: il pass per la rassegna iridata del prossimo anno in Francia è già aritmetico. La capitana delle azzurre, che ha completato una straordinaria stagione dopo lo scudetto con la Juventus, ha dichiarato al ...

Basket – U16 femminile : la Basket Costa x Unicef campione d’Italia : Basket Costa x l’Unicef campione d’Italia Under 16 femminile. Battuta l’Academy Mirabello 71-62. Terzo posto per Geas Basket, ko San Raffaele 54-34 Due settimane dopo il titolo in Under 18, il Basket Costa x l’Unicef firma il bis nella Finale Nazionale Under 16 femminile battendo nella finalissima la Basket Academy Mirabello 71-62. La squadra di coach Cosimo De Milo ha dominato la settimana in terra brianzola, chiudendo in bellezza imponendosi ...