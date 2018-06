Italia donne Campione del Mondo nel basket tre per tre Petrucci | ' Adesso l' oro olimpico'

Premio L’Oreal-UNESCO “Per le Donne e la Scienza” : riconoscimento per 6 giovani ricercatrici Italiane : Si è tenuta questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano, la sedicesima edizione italiana del Premio L’Oréal-UNESCO “Per le Donne e la Scienza”. Nel corso dell’evento sono state attribuite sei borse di studio del valore di 20.000 ciascuna a altrettante ricercatrici under 35, sulla base dell’eccellenza riconosciuta ai loro progetti di ricerca. Alla cerimonia, presentata da Eliana Liotta, giornalista e ...

Nella musica Italiana le donne e gli uomini non sono uguali : In Italia la parità di genere è un miraggio e il mondo della musica non fa eccezione. Da Sanremo ai principali festival, le artiste invitate sono poche. Perché? Le risposte di Carmen Consoli, della manager Paola Zukar e della scrittrice Giulia Blasi. Leggi

La Spagna ha un governo di donne. Chiediamoci perché l’Italia no : Una riflessione di Monica Lanfranco e Nadia Somma Il vento del cambiamento soffia forte ma non in Italia bensì in Spagna. Se nel Belpaese il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in perenne comizio elettorale, si lascia andare a battute sessiste e da spirito di patata sulle femministe che “starebbero meglio col burqa” e il ministro Fontana vuole le donne italiane in funzione sforna figli, a colmare il vuoto delle culle da cui pare essere ...

Calcio - l’Italia delle donne va al mondiale : Non a Russia 2018, ma a Francia 2019. Non gli uomini, ma le donne. Lo sport però è lo stesso: il Calcio. C’è finalmente un’Italia che va al mondiale. Il 3-0 al Portogallo ottenuto venerdì sera all’Artemio Franchi di Firenze qualifica le azzurre alla fase finale della manifestazione, come non accadeva da vent’anni. https://www.instagram.com/p/BjxwikHn3vz/?hl=it&taken-by=italiateam La squadra italiana non si qualificava dal 1999, quando si ...

Calcio donne : festa Italia - è ai Mondiali : 22.51 Grande festa a Firenze per l'Italdonne di Milena Bartolini: il 2-0 contro il Portogallo,settima vittoria consecutiva in un gruppo F stradominato,regala alle azzurre la matematica qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Un risultato da cerchiare in rosso visto che la nostra Nazionale non raggiungeva la fase finale della rassegna iridata dal 1999. Gara subito in discesa con le reti,nate entrambe da corner, di Cristiana Girelli di testa ...

