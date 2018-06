Italia 2030 : un Paese in via di sviluppo sostenibile : Nella giornata conclusiva della seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile l’ASviS presenterà alle istituzioni i risultati dei 17 giorni di riflessione, le idee e le proposte emerse durante la manifestazione. L’evento finale sarà un’occasione per discutere di temi fondamentali per il nostro Paese e dei prossimi passi da compiere per garantire il raggiungimento degli SDGs e il futuro a questa generazione e a quelle che ...

Ambiente : nasce Obiettivo 2030 - la piattaforma di Earth Day Italia e ASviS : nasce Obiettivo 2030, la piattaforma di Earth Day Italia e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) che ha lo scopo di diffondere la comunicazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile(SDGs) previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu. Il progetto è stato presentato oggi al Villaggio per la Terra di Roma nel corso del talk “Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale ...

Italia 2030 - innovare - riqualificare - investire - trasformare : dieci anni per realizzare un’Italia sostenibile : Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Festival dello Sviluppo sostenibile, che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con centinaia di eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società Italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 180 organizzazioni del mondo economico e sociale, ...

L'Italia non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l'Europa : I pagamenti digitali crescono ma L'Italia resta ancora ancorata al contante. Aumenta quello in circolazione e quello che si preleva dai bancomat