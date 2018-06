Istat | disoccupazione in lieve aumento rispetto al trimestre precedente

Istat : record di occupati - ma cresce la disoccupazione giovanile : Istat : ad aprile 2018 registrato il record storico di occupazione in Italia, con 23,3 milioni. Superato di 23mila unità il picco risalente al mese di aprile del 2008, con la disoccupazione che rimane stabile all’11,2%, ma torna ad aumentare quella giovanile che raggiunge la soglia del 33,1%, +0,6% rispetto al mese di marzo. Aumentano anche le persone in cerca di occupazione: +0,6% (+17mila) rispetto al mese precedente, + 0,8% (+24mila) su ...

Lavoro - Istat : “Ad aprile risale la disoccupazione giovanile. Record di posti a termine - giù quelli stabili” : Occupati in aumento fino a quota 23,2 milioni, 23mila in più rispetto al picco toccato prima della crisi. Ma in aprile, rileva l’Istat, sono cresciuti solo quelli a termine, mentre i dipendenti permanenti sono calati di 37mila unità. Così si rinnova anche il Record assoluto relativo al numero di dipendenti precari: sono 2 milioni 973 mila. E se il tasso di disoccupazione generale resta inchiodato all’11,2%, quello dei giovani under ...