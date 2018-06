Istat | 1 | 7 milioni di persone cerca lavoro da più di 1 anno

Istat - 2 - 9 milioni di disoccupati nel primo trimestre : Nel complesso, l'economia dei paesi dell'area Euro è cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,5% nel confronto con il primo trimestre del 2017. In Italia la crescita economica è ...

Istat - 2 - 9 milioni di disoccupati nel primo trimestre : Nel complesso, l'economia dei paesi dell'area Euro è cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,5% nel confronto con il primo trimestre del 2017. In Italia la crescita economica è ...

Scheletro di dinosauro messo all'asta e acqu Istat o per 1.6 milioni di euro : L'asta era stata precedentemente criticata dai paleontologi che affermavano che la scienza stava perdendo preziosi fossili proprio a causa di queste aste. Tuttavia, la casa d'aste francese Aguttes , ...

Istat : ad aprile disoccupazione stabile all'11 - 2% - occupati record a 23 - 2 milioni : Ad aprile il tasso di disoccupazione resta stabile all'11 ,2%. Lo rileva l' Istat , spiegando che per effetto degli arrotondamenti la variazione rispetto al mese precedente è...

Istat - Alleva : manca il lavoro ad oltre 6 milioni di persone : Roma, 16 mag. , askanews, In Italia manca il lavoro ad oltre 6 milioni di persone . A fornire il dato è il presidente dell' Istat , Giorgio Alleva , in occasione della presentazione alla Camera dei ...

Istat - Alleva : manca il lavoro ad oltre 6 milioni di persone : Roma, 16 mag. , askanews, - In Italia manca il lavoro ad oltre 6 milioni di persone . A fornire il dato è il presidente dell' Istat , Giorgio Alleva , in occasione della presentazione alla Camera dei ...

Istat - 1 - 1 milioni di famiglie senza lavoro : oltre la metà al Sud - : I nuclei in cui tutti i componenti sono in cerca di occupazione sono il 4%. Erano 535mila nel 2008. Gli italiani in condizione di povertà assoluta sono 5 milioni. Rallenta la crescita economica: ...