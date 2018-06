IRAMA VINCE AMICI 2018 “Dedico questa vittoria a mia nonna Spero sia solo uno inizio”

Amici 17 finale : vince IRAMA : [live_placement]Amici 17 finale: anticipazioniprosegui la letturaAmici 17 finale: vince Irama pubblicato su TVBlog.it 12 giugno 2018 00:35.

IRAMA VINCE Amici 17 : Irama vince la diciassettesima edizione di Amici. Batte in finalissima con il 63% delle preferenze, la cantante Carmen Ferreri. Al terzo posto Einar, davanti a Lauren.prosegui la letturaIrama vince Amici 17 pubblicato su TVBlog.it 12 giugno 2018 00:32.

«Amici 17» - la rabbia di Einar : «Perché devono vincere sempre Emma e IRAMA?» : La finale si avvicina, la tensione sale e la voglia di conquistare il benestare del pubblico si fa sempre più necessaria. Eppure, quando sono sempre i «soliti» a vincere, capita che arrivi lo sconforto, la delusione per non essere abbastanza. «Ma come ca**o fai ad andare avanti se loro vincono sempre?», si chiede Einar riferendosi a Emma e Irama della squadra Bianca, i preferiti, coloro che potrebbero arrivare all’ultima puntata di Amici ...

Amici 2018 - ottava puntata serale : vince IRAMA - Emma ed Einar salvi! : La puntata della semifinale del talent di Maria De Filippi è stata costellata dalle sfide tra le due squadre e da tanti ospiti del panorama musicale nazionale, da Ornella Vanoni a Gigi D’Alessio, ma la superospite d’eccezione è stata Sophia Loren. Scopriamo i momenti più caldi della diretta! La serata si è colorata di glamour con l’ingresso in studio dell’attrice e premio Oscar Sophia Loren, indimenticabile icona del cinema italiano. Accolta ...

