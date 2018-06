Irama | la speciale dedica di Marco Carta | ' Forza Filippo'

Irama è il vincitore di Amici 17 : la dedica speciale di Marco Carta : Irama vince Amici 17: il sostegno da casa di Marco Carta Irama ha vinto Amici 17, il seguitissimo talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e conclusosi, in via del tutto eccezionale, lunedì 11 giugno. La categoria canto è tornata a trionfare al serale di Amici 2018 con la vittoria di Irama dopo che lo scorso anno a vincere era stato il ballerino Andreas Muller. Il cantautore ha battuto Carmen con il 63% dei voti e ha avuto la meglio su ...