Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna

Bologna - parte l’era Inzaghi : il nuovo modulo ed i colpi in canna - ecco come cambia l’11 : Filippo Inzaghi sta preparando il proprio passaggio dal Venezia al Bologna, il club emiliano ha in mente alcuni acquisti per accontentare il tecnico ex Milan Filippo Inzaghi, all’interno di una conferenza stampa fiume, ha annunciato l’addio al Venezia: “Due anni fa ho scelto questo progetto e sono bastati cinque minuti con Perinetti per capire che avrei potuto lavorare nella maniera che piace a me. In questi due anni di più non si ...