Inzaghi a Bologna | annuncio a un passo

Bologna - parte l’era Inzaghi : il nuovo modulo ed i colpi in canna - ecco come cambia l’11 : Filippo Inzaghi sta preparando il proprio passaggio dal Venezia al Bologna, il club emiliano ha in mente alcuni acquisti per accontentare il tecnico ex Milan Filippo Inzaghi, all’interno di una conferenza stampa fiume, ha annunciato l’addio al Venezia: “Due anni fa ho scelto questo progetto e sono bastati cinque minuti con Perinetti per capire che avrei potuto lavorare nella maniera che piace a me. In questi due anni di più non si ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi porta Audero - Stulac e Pinato : Bologna - Con Verdi che in queste ore andrà incontro al suo destino , visite mediche col Napoli, , anche il Bologna cercherà di definire il proprio mercato. Tante le possibilità. Per la difesa c'è ...

Calciomercato Bologna - spunta Grassi con Inzaghi : Bologna - A centrocampo - dovesse partire Donsah e dovessero concretizzarsi le offerte per Pulgar - piacciono lo sloveno Stulac , con Inzaghi a Venezia, e Grassi , la mezzala del Napoli che nell'...

Inzaghi al Bologna? Forse no - gli ultimi aggiornamenti ‘spaventano’ gli emiliani : Tacopina ha parlato delle recenti voci relative al tecnico del Venezia Pippo Inzaghi, il quale potrebbe lasciare il club nella prossima estate Pippo Inzaghi ed il Bologna sembrano essere promessi sposi ormai da diverse settimane. Il presidente del Venezia Tacopina però, sembra non rassegnarsi all’idea di perdere il proprio tecnico e lo ha fatto presente ieri in maniera abbastanza chiara. Il patron del club, parlando alla Gazzetta dello ...

Calciomercato Bologna - Filippo Inzaghi si porta un fedelissimo : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta per iniziare un nuovo ciclo, l’idea è stata quella di interrompere il rapporto con Donadoni ed affidare la panchina a Filippo Inzaghi, ufficialità prevista subito dopo la fine dei playoff del campionato di Serie B oppure in caso di eliminazione del Venezia. L’allenatore ex Milan ha intenzione di portarsi un fedelissimo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta ...

Calciomercato Bologna - con Inzaghi c'è anche Stulac in dote : Bologna - Se il tecnico del Bologna sarà Filippo Inzaghi , c'è un giocatore che potrebbe percorrere la stessa strada, anche perché piace pure ad alcuni dirigenti rossoblù. E' il centrocampista ...

Bologna - Saputo : Non siamo soddisfatti dei risultati. Inzaghi? Serve il fuoco dentro" : Conferenza stampa di fine anno per il presidente: "Per riportare il Bologna in alto servono due punti: diritti tv e restyling del Dall'Ara"

Filippo Inzaghi verso il Bologna - ecco quanto guadagnerà