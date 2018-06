Intesa tra Di Maio e l' Ad di Tim Genish | Grazie al ministro per il sostegno

Tim - Intesa azienda-sindacati : al posto della cigs arrivano contratto di solidarietà e fino a 5mila prepensionamenti : Nella notte Tim e i sindacati hanno raggiunto un’intesa sul futuro dei lavoratori del gruppo, che a maggio aveva annunciato la cassa integrazione straordinaria di 12 mesi per 29.736 dipendenti. La cigs è stata tramutata in solidarietà difensiva, mentre i 4.500 esuberi strutturali verranno gestiti tutti con attraverso prepensionamenti. Hanno firmato tutte le organizzazioni di categoria: Uilcom Uil, Fistel Cisl, Slc Cigl e Ugl. In tarda serata è ...

Anticipazioni Un posto al sole : tra VERA e ROBERTO cresce l’Intesa… : “Grandi manovre” nelle prossime settimane a Un posto al sole: VERA Viscardi sarà messa in guardia dalla zia Veronica (Caterina Vertova) sul conto di ROBERTO Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che la ragazza inizierà così a guardare sotto una luce diversa. Non solo: desideroso di ottenere un riscatto di vita, Valerio (Fabio Fulco) chiederà alla figlia di aiutarlo, visto che lei ha “un ascendente molto forte” su ROBERTO. ...

Droni : protocollo Intesa tra Enac e Comune Torino (2) : (AdnKronos) - L’accordo prevede, inoltre, che l’Enac favorisca le esigenze del Comune di Torino di monitoraggio del territorio agevolando l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, anche mediante l’identificazione concordata di specifiche aree definite ad hoc come idonee a sperimentazioni da p

Droni : protocollo Intesa tra Enac e Comune Torino : Roma, 6 giu. (AdnKronos) - L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e la Città di Torino hanno firmato ieri un protocollo d’intesa relativo allo sviluppo del settore degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, i cosiddetti Droni, nel campo dell’innovazione dei servizi e come nuove opportunità di lav

Trasporti - Intesa ART e ANSF per scambio informazioni sistema : scambio d'informazioni tra ART e ANSF sulla concorrenza e sulla sicurezza ferroviaria. Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei Trasporti , ART, , Andrea Camanzi , ed il Direttore dell'Agenzia ...

Venezia : da Intesa tra Cà Foscari e Autorità Portuale nasce centro studi del settore (3) : (AdnKronos) - “Finalmente Venezia e il Veneto avranno un filone di studi dedicato alla portualità – dichiara il Presidente AdSP Pino Musolino – per formare i professionisti della logistica e dell’economia del mare di domani. Grazie all’eccellenza del polo universitario di Ca’ Foscari e alle professi

Venezia : da Intesa tra Cà Foscari e Autorità Portuale nasce centro studi del settore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I primi risultati dell’accordo si registreranno già a partire dall’anno accademico 2018-2019 quando verranno proposti i primi percorsi formativi nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Ateneo, nonché in Master di I e II livello e in un Dottorato di Ricerc

Intesa Spaolo : con Fondazione Bellisario incontra finaliste Woman Value Company (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In attesa di conoscere il nome delle due imprese ‘ una piccola e una di medie dimensioni ‘ che saranno proclamate vincitrici il 15 giugno a Roma, nel corso della XXX edizione del Premio Marisa Bellisario ‘Donne ad alta quota’, le trenta finaliste riceveranno un riconoscimento che attesta la loro peculiare capacità di ‘seminare i talenti”, valorizzando il merito e le ...

Intesa Spaolo : con Fondazione Bellisario incontra finaliste Woman Value Company : Vicenza, 4 giu. (AdnKronos) - Si svolge a Vicenza, nella filiale Intesa Sanpaolo di Corso Palladio, l’ultimo dei tre incontri con le 110 imprese finaliste del premio 'Women Value Company Intesa Sanpaolo'. Fortemente voluto e realizzato dal Gruppo bancario insieme alla Fondazione Marisa Bellisario, i

Motociclista e autista di autobus - quando l’Intesa è perfetta : così salvano il pedone nel traffico di Londra : Londra, un Motociclista a bordo di una moto elettrica si aggira silenziosamente nel traffico cittadino. quando il Motociclista si appresta a sorpassare un autobus non si accorge che nel frattempo sta attraversando un pedone totalmente ignaro della sua presenza. Per fortuna l’autista dell’autobus blocca il centauro prima che possa provocare un incidente. Il web si divide tra chi difende a spada tratta i mezzi elettrici e chi li ritiene pericolosi ...

Farmaco anticancro sperimentale : Intesa tra Ipsen e MD Anderson : Alleanza per lo sviluppo di un nuovo Farmaco sperimentale contro il cancro. Ipsen e il MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas (Stati Uniti) hanno annunciato un accordo di licenza globale e di sviluppo congiunto di un nuovo Farmaco oncologico, ancora in fase preclinica, scoperto dai ricercatori dell’Institute for Applied Cancer Science (Iacs) del MD Anderson. Il centro Usa procederà con lo sviluppo clinico in fase I del ...

Formazione : Venezia - Intesa tra Confindustria e scuole territorio per alternanza : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – è stato siglato oggi tra Confindustria Venezia-Rovigo e gli istituti scolastici ITIS P.Levi-G.Ponti di Mirano e IIS A.Pacinotti di Mestre, il protocollo d’intesa ‘Progetto Apprendistato Nordest” per supportare l’inserimento dei giovani nel mondo de lavoro.L’alternanza scuola-lavoro e l’incentivazione del sistema dell’apprendistato duale sono al centro del protocollo ...