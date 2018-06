Intesa Lega-M5S sui sottosegretari Di Maio si tiene le telecomunicazioni

Sui migranti alla deriva - Lega e M5s - Salvini e Fico - poi troveranno una vera Intesa? : Il giorno dopo la tornata elettorale che ha confermato il buono stato di salute della Lega e quello meno florido del Movimento 5 Stelle, la questione dell'Aquarius segna il primo momento di divergenza ...

Sui migranti alla deriva - Lega e M5s (Salvini e Fico) poi troveranno una vera Intesa? : Il giorno dopo la tornata elettorale che ha confermato il buono stato di salute della Lega e quello meno florido del Movimento 5 Stelle, la questione dell’Aquarius segna il primo momento di divergenza tra i due partner della coalizione giallo-verde. Nonostante la soluzione della vicenda a livello internazionale, sotto il pelo dell’acqua sembra essersi svolto un confronto tutto interno al governo italiano. E chi conosce la pallanuoto ...

Licenza di sparare ai ladri. Lega e M5S vicini all’Intesa : No al far west, sì al diritto di difendersi sempre: non ci sarà bisogno di un’aggressione concreta, basterà la sempre minaccia. La legittima difesa è una spina nel fianco del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Perché, nonostante le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte sulla «necessità di potenziarla», spetta a lui il delicato compito di...

Vittorio Feltri : l'Intesa M5S-Lega è destinata a durare perché non c'è l'opposizione : Mi lancio in una previsione azzardata : forse questo governo un po' bislacco durerà più di quanto ipotizzato da noi gazzettieri. Intendiamoci, esso è frutto di una manovra politica ad alto rischio, lo sposalizio fra i terroni del Movimento 5 Stelle e i polentoni della Lega , due formazioni talmente distanti l'una dall'altra da far pensare sia impossibile vadano d'...

Governo - c'è l'Intesa Lega-M5s : Conte salito al Colle | Savona alle Politiche Ue - Tria all'Economia - Moavero agli Esteri | Foto : Nota congiunta di Salvini e Di Maio: "Ci sono le condizioni per un Governo politico". Meloni non entra, FdI va verso l'astensione. Piazza Affari chiude piatta, cala lo spread

Lega-M5S : c'è l'Intesa di governo. Conte premier : Raggiunto l'accordo di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Lo hanno sottoscritto i tre protagonisti dell'intesa, dopo l'incontro nei giardini di Montecitorio immortalato in questa foto trasmessa da La 7 durante la maratona di Mentana. Confermati Giuseppe Conte presidente del consiglio, Luigi Di Maio al lavoro e sviluppo economico e Matteo Salvini al ministero dell'Interno. Di Maio e Salvini saranno anche vicepresidenti del consiglio. Savona ...

Intesa M5S-Lega - Tria ministro dell'Economia : Roma, 31 mag. , askanews, È Giovanni Tria, ordinario di Economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, il ministro dell'Economia che dovrebbe sbloccare lo stallo postelettorale e rilanciare il 'governo politico' prendendo il posto che Lega è M5S avevano assegnato a Paolo Savona, nomina però respinta dal presidente ...