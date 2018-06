Inter | ritiro al via il 9 luglio ad Appiano

Serie A Inter - ritiro dal 9 luglio ad Appiano : MILANO - La stagione 2018/19 dell' Inter partirà ufficialmente il prossimo 9 luglio, con l'inizio del ritiro. A differenza degli anni passati, la squadra nerazzurra svolgerà la preparazione ...

Inter - ritiro estivo ad Appiano Gentile : si comincia il 9 luglio - prima amichevole col Lugano : Una nuova, importantissima stagione al via, quella del ritorno in Champions League: l'Inter è pronta a ricominciare a lavorare. La società nerazzurra ha annunciato date e luoghi del ritiro estivo in ...

Inter - ufficiale la data del ritiro : dal 9 luglio squadra ad Appiano Gentile : La formazione nerazzurra si ritroverà a partire dal 9 luglio: quest’anno il ritiro si svolgerà Interamente nel centro di allenamento ad Appiano Gentile. L'articolo Inter, ufficiale la data del ritiro: dal 9 luglio squadra ad Appiano Gentile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - dal ritiro alla prima amichevole Internazionale estiva : le date : AMICHEVOLI Lazio Tra poco più di un mese parte il ritiro di Auronzo. Dal 10 luglio, come riporta il Corriere dello Sport, partiranno i test fisico-attitudinali a Formello, preceduti dalle visite in Paideia. Il ritiro parte dal 15 al 28, con la prima amichevole fissata per il 25 contro la Triestina. A fine ritiro,...

Inter - estate a basso chilometraggio : ritiro ad Appiano e voli corti : Saltata la parte asiatica del grande torneo estivo che raggruppa i migliori club del mondo , visto che molte squadre sarebbero state prive delle loro stelle impegnate al Mondiale russo, , negli Usa ...

Internazionali - ritiro Keys : Halep ai quarti - passa anche la Svitolina : Simona Halep scrive un piccolo record: si qualifica ai quarti degli Internazionli Bnl d'Italia 2018 avendo trascorso a malapena un'oretta in campo. La numero uno del mondo, che i 60 minuti li ha impiegati tutti ieri per rifilare un eloquente 6-1 6-0 a Naomi Osaka , oggi ha beneficiato del ritiro di Madison Keys , finalista al Foro Italico nel 2016. L'americana, ...

Internazionali - ritiro Keys : Halep ai quarti senza giocare : Simona Halep scrive un piccolo record: si qualifica ai quarti degli Internazionli Bnl d'Italia 2018 avendo trascorso a malapena un'oretta in campo. La numero uno del mondo, che i 60 minuti li ha impiegati tutti ieri per rifilare un eloquente 6-1 6-0 a Naomi Osaka , oggi ha beneficiato del ritiro di Madison Keys , finalista al Foro Italico nel 2016. L'americana, ...

Juventus - Piqué Intervista Buffon : "Ritiro? Un po' di paura c'è - ma studierò' : Ricordo che in quel momento ero molto felice perché era la mia prima chance di mostrare al mondo chi fosse Buffon e che fosse un buon portiere. Ricordo che la gioia vinse la paura prima di una ...

Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Tennis a Roma/ KO al primo turno : lacrime e ovazione : Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Roma: dopo il KO al 1° turno con la Krunic, la 35enne Tennista pugliese dà l'addio in un Foro Italico stracolmo tra lacrime e applausi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:02:00 GMT)

Internazionali - la Vinci perde e annuncia il ritiro : 'Non ne potevo più' : Roberta Vinci ha detto basta. Lo si sapeva, ma oggi, in un Pietrangeli caldo e commosso, è arrivata la conferma ufficiale. 'Scusate, ma non potevo più. Da domani sono in vacanza, va-can-za!!!', ha ...

Angela Merkel : 'ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano distrugge la fiducia Internazionale' : La cancelliera ha inoltre sottolineato che la Germania continuerà a lavorare per rafforzare la cooperazione multilaterale in tutto il mondo. In seguito all'annuncio del presidente americano Trump l'8 ...

“Ritiro immediato!”. Allerta alimentare. L’alimento di largo consumo è stato richiamato da tutti i supermercati : “Portatelo indietro”. Prodotto e lotti Interessati : Ogni volta che si legge di un’Allerta alimentare c’è sempre grande preoccupazione. Oggi sono tutti molto più attenti a quello che si mangia e per questo motivo sempre più consumatori tendono a essere accorti e a non sottovalutare nessuna indicazione. Fortunatamente i controlli sui prodotti di facile consumo sono sempre più elevati e intensi, ma qualche volta è possibile che vi siano delle sviste che determinano il ritiro di un ...