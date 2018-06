Inter | partnership con Inspiresport per le Academy

Mediaset - P.S.Berlusconi : futuro sarà partnership Internazionale : Cologno Monzese , MI, , 7 giu. , askanews, Il futuro di Mediaset 'è trovare delle strade di sviluppo internazionale', anche attraverso delle partnership con grandi gruppi, 'è una strada obbligata per ...

Mediaset - P.S.Berlusconi : futuro sarà partnership Internazionale : Cologno Monzese , MI, , 7 giu. , askanews, - Il futuro di Mediaset "è trovare delle strade di sviluppo internazionale", anche attraverso delle partnership con grandi gruppi, "è una strada obbligata ...

Inter - nuova partnership con Mastercard fino al 2020 : «La passione per il calcio è in grado di unire davvero tutti nel mondo, senza distinzione culturale, sociale e di età», Centemero, Country Manager Mastercard Italia. L'articolo Inter, nuova partnership con Mastercard fino al 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Consegnata a Luciano Spalletti una Volvo XC40 grazie alla partnership fra Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano : La consegna dell’auto a Luciano Spalletti è avvenuta presso il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile Luciano Spalletti aveva già ricevuto una XC60 al momento dell’annuncio del rinnovo della collaborazione fra Volvo Car Italia e la società nerazzurra, lo scorso autunno. Oggi, dopo l’accesso alla Champions League appena conquistato, il Mister sale a bordo del modello di maggior successo fra quelli della attuale produzione di Volvo. Con colori ...

Inter Academy cresce in Asia : nuova partnership a Hong Kong : L'Inter punta forte sulla Cina con la sua Academy e stringe una nuova partnership a Hong Kong L'articolo Inter Academy cresce in Asia: nuova partnership a Hong Kong è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Grande Fratello 15 - alcuni sponsor Interrompono la partnership per i comportamenti dei concorrenti : Update: Gulliver Supermercati interrompe la partnership con Grande FratelloProsegue senza sosta la fuga degli sponsor dalla casa del GF 15, anche l'azienda Gulliver Supermercati che forniva anche i prodotti Consilia, ha scelto la via della rimozione del suo marchio dal reality show. Nella mattinata di martedì 15 maggio 2018 ha diramato un comunicato attraverso la pagina Facebook:prosegui la letturaGrande Fratello 15, alcuni sponsor ...

Grande Fratello 15 - alcuni sponsor Interrompono la partnership per i comportamenti dei concorrenti : Update: Givova interrompe la partnership con Grade FratelloLa tregua è durata giusto il tempo di un weekend. Anche il marchio di abbigliamento sportivo Givova, ha scelto di togliere il suo brand dagli sponsor del Grande Fratello 2018. L'annuncio è stato dato in una nota diramata nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 maggio 2018 e che recita:prosegui la letturaGrande Fratello 15, alcuni sponsor interrompono la partnership per i comportamenti ...

Grande Fratello 15 - alcuni sponsor Interrompono la partnership per i comportamenti dei concorrenti : UPDATE 11/05 17:50: Il pellegrinaggio dei marchi che fuggono dal GF continua, oltre la marca di cosmetici Bellaoggi che ha deciso di levare il suo marchio dal Grande Fratello 15, e dopo i richiami di altri sponsor come Salumi Beretta e Cucine Aran, anche il brand Acqua Santa Croce ha scelto di interrompere la partnership con la trasmissione per gli stessi motivi. Questo è il comunicato ufficiale:prosegui la letturaGrande Fratello 15, ...

Grande Fratello 15 - sponsor Interrompe partnership per i comportamenti dei concorrenti : Vi ricorderete sicuramente di scene idilliache con Valeria Marini all'interno della casa del Grande Fratello (nella sua edizione Celebrity), intenta ad incipriarsi davanti allo specchio oppure Simona Izzo pronta ad imbellettarsi. Insomma tutte le donne delle ultime edizioni del reality vip e non, sono passate almeno una volta davanti al bancone dei trucchi di una nota marca per una risistemata. Ebbene, dimenticate quelle scene, perché gli ...