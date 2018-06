Inseguimento Firenze | morto 29enne investito

Firenze - è morto Duccio Dini - il ragazzo investito da due auto dopo un Inseguimento : Il giovane è stato travolto da due auto al termine di un inseguimento tra uomini di etnia romanì dopo una lite familiare.Continua a leggere

Inseguimento Firenze - morto il 29enne : 19.41 E'stato dichiarato morto Duccio Dini, il giovane a bordo di uno scooter,investito ieri da una delle auto coinvolte in un Inseguimento tra famiglie rom rivali, in via Canova. Il 29enne era stato portato al pronto soccorso di Careggi in condizioni disperate per le gravi ferite riportate. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. Secondo quanto appreso, all'espianto parteciperà anche un medico legale incaricato dalla ...

Inseguimento tra auto - speronamenti e spari : scene da far west a Firenze - grave scooterista : Una lite tra un gruppo di parenti nel campo rom del Poderaccio si è trasformato in un'assurda scena da far west a Firenze con spari e un Inseguimento folle in strada tra tre auto che poi si è concluso con uno spaventoso incidente che ha coinvolto altri automobilisti di passaggio e un giovane scooterista 29enne fermo al semaforo , ora ricoverato in gravi condizioni.Continua a leggere

