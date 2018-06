Inquinamento | nei pressi dei siti contaminati eccesso di mortalità tra 4 e 5% Tumori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) Mentre le bonifiche arrancano, nelle aree intorno aidi interesse nazionale (Sin) si continua a nascere malformati, ammalarsi e morire. I dati dell’ultimo aggiornamento allo studio Sentieri coordinato dall’Istituto superiore di sanità parlano di unditra il 4 e il 5% nelle aree ad altointorno a 45 Sin: tradotto in numeri, significa che tra il 2006 e il 2013 nei circa 300 comuni coinvolti ci sono stati quasi 12mila decessi in più, di cui quasi 5.200 pere oltre 3.600 per malattie dell’apparato cardiocircolatorio. Nello stesso periodo, per i bambini e giovani fino a 24 anni si è osservata un’incidenza deimaggiore del 9% rispetto a chi vive in aree meno inquinate. Un quadro allarmante in cui non mancano le differenze geografiche, con i grandiindustriali del Nord che vedono migliorare alcuni ...