Incontro USA-Corea del Nord | Trump e Kim firmano documento | “la denuclearizzazione

Storica stretta di mano Trump – Kim Jong-Un. Gli USA : “L’Incontro è andato molto bene” : Storica stretta di mano Trump – Kim Jong-Un. Gli USA: “L’incontro è andato molto bene” I due leader, nei mesi scorsi arrivati a un passo dallo scatenare un conflitto nucleare, si sono incontrati a Singapore. Trump: “Risolveremo un grande problema, un grande dilemma”.Continua a leggere I due leader, nei mesi scorsi arrivati a un passo […] L'articolo Storica stretta di mano Trump – Kim Jong-Un. Gli USA: “L’incontro è andato molto ...

Incontro Trump-Kim - gli Usa vogliono espandersi in Asia e la Nord Corea non pensa affatto al disarmo totale : Nel 1972, dopo la rottura tra Mosca e Pechino, Nixon e Kissinger si recavano in Cina per incontrare Mao, cambiando il corso della storia e della Guerra Fredda. Domani, a 46 anni di distanza e per la prima volta nella storia, un presidente americano in carica stringerà la mano a un membro della famiglia Kim, nel contesto di una guerra che va avanti da 72 anni e che ha lasciato sul campo milioni di vittime. Il meeting avrà luogo a Singapore, alle ...

L'Incontro notturno e l'invito per il nuovo bilaterale fra Conte e Trump. E le tensioni Usa-Ue al G7 : Cronaca di una giornata che non fa altro che riaffermare le distanze tra i due grandi blocchi che compongono il Patto Atlantico. E l'irritazione malcelata per l'irritualità del presidente americano, ...

Incontro Trump-Kim Jong Un : Dennis Rodman farà da mediatore per aiutare il presidente USA : Dennis Rodman, ex cestista dei Chicago Bulls e grande amico di Kim Jong Un, farà da mediatore nell’Incontro con Donald Trump e il dittatore coreano Il 12 giugno, a Singapore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore coreano Kim Jong Un si troveranno l’uno di fronte all’altro, per un summit storico. L’argomento del dialogo fra i due saranno le politiche nucleari intraprese dalla corea che gli USA vorrebbe far cessare. A dare ...

Gli Usa confermano l'Incontro Trump-Kim : 21.35 La Casa Bianca conferma che l'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, si terrà il 12 giugno alle 9 del mattino (ora locale,le 3 in Italia) a Singapore. Si tratta del primo incontro tra Trump e Kim. "Ci stiamo preparando attivamente per questo summit", ha detto Sarah Sanders, portavoce di Trump, affermando che "progressi significativi" sono stati fatti nelle discussioni con Pyongyang.

Siria : ministro Esteri turco - roadmap ritiro milizie curde da Manbij annunciata dopo Incontro segretario Stato Usa a Washington : "Chi governerà qui , a Manbij, fino a quando non si raggiungerà una soluzione politica nel paese? Chi sarà responsabile per la sicurezza? L'azione comune e la decisione congiunta con gli Stati Uniti ...

Incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : coreani volano negli Usa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà. Appuntamento il 12 giugno a Singapore. Intanto uno dei più alti

Corea Nord-Usa : Trump e Kim sono riusciti a cancellare il loro Incontro : 'Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere' scrive Trump. 'Questa opportunità persa è un momento triste ...

TRUMP CANCELLA Incontro CON KIM JONG-UN/ Usa - la minaccia nucleare nella lettera per la Corea del Nord : Usa-Corea del Nord, TRUMP CANCELLA INCONTRO con Kim: salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:21:00 GMT)

