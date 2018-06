Incidente d’auto mortale | attore Diele condannato a 7 anni e 8 mesi

Incidente d’auto per Stefano De Martino : Paura per Stefano De Martino che è rimasto coinvolto in un Incidente sulla A1. Il ballerino è uscito illeso da un Incidente in autostrada tra Anagni e Ferentino, mentre viaggiava in auto con un suo amico verso Napoli dove era atteso per impegni di lavoro. L’ Incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte, quando l’Audi TT su cui viaggiava si è schiantata contro una Punto. Alla guida ci sarebbe stato l’amico di De Martino e le ...

Quattro persone sono morte in un Incidente d’auto a Marina di Carrara : Quattro persone sono morte in un incidente d’auto avvenuto stamattina alle 3.45 a Marina di Carrara. Una quinta persona è rimasta ferita in modo grave. Secondo le prime ricostruzioni, scrive SkyTG24, «sembra che l’auto, una Y10, si sia ribaltata all’altezza The post Quattro persone sono morte in un incidente d’auto a Marina di Carrara appeared first on Il Post.