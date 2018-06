Incendia un' auto e una moto poi scappa Ecco le immagini che lo inchiodano

Milano : Incendia auto e scooter in centro - arrestato : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha arrestato un 50enne con precedenti penali: gli agenti lo hanno sorpreso mentre stava incendiando uno scooter in via Jacini, a poca distanza da un'auto distrutta dalle fiamme in via Paleocapa, in zona Cadorna. Dalla visione delle telecamere di vid

Incendiano l'auto che era parcheggiata nell'agriturismo : Pegognaga. L'episodio nella notte tra martedì e ieri. È stato usato un liquido infiammabile. Indagini in corso

Auto si Incendia in pieno centro a Napoli - giovane vivo per miracolo : È vivo per miracolo Antonio: per lui doveva essere un normale pomeriggio fra lavoro e commissioni personali, ma si è quasi trasformato in tragedia. Era infatti alla guida della Lancia Y del suo amico ...

'Troppe multe'. E Incendia l'auto del carabiniere per vendetta : il caso ad Agordo : Guida con la patente sospesa , viene multato dal carabiniere quella e altre volte, e cosa fa? Si vendica . Come? Dando fuoco all'auto del militare , reo di aver svolto il proprio lavoro. È successo ...

Incendiava auto in sosta a caso : piromane seriale incastrato dalle telecamere : Fine del giallo: è stato arrestato il responsabile degli attentati incendiari commessi ultimamente tra i comuni di Trapani ed Erice. I Carabinieri hanno arrestato un ...

Trapani - Incendiava auto a caso. Le immagini della videosorveglianza incastrano un 24enne : Risolto il mistero di una serie di attentati incendiari commessi ultimamente tra i comuni di Trapani ed Erice. I Carabinieri hanno arrestato un 24enne con numerosi precedenti, al termine di una complessa attività d’indagine durata circa due mesi. A inchiodare il giovane alle sue responsabilità una serie di elementi raccolti dai militari dell’Arma: in particolare è stato ripreso durante l’ultimo incendio dalle telecamere di ...

Incendiata auto Sindaco : 4 arresti a Siracusa : Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa per aver appiccato un incendio all'auto del Sindaco

Garozzo : 'Chi ha Incendiato la mia auto ha legami con esponenti politici' : 'Gli arresti effettuati dai carabinieri sono una svolta importante ma credo che l'indagine riserverà altre sorprese specie in relazione ai rapporti tra questi soggetti ed esponenti politici che li ...

'Incendia auto per costringere negoziante a pagare il pizzo' - pena ridotta : Controlli in panifici e ristoranti, 'alimenti scaduti o mal conservati': 3 esercenti denunciati 3 Moto contro auto, 50enne trasferito in elisoccorso al 'Sant'Elia' 4 'Crack da 50 milioni di euro dei ...

Altro sindaco nel mirino : Incendiata a Delia l'auto di Gianfilippo Bancheri : Nel manifestare la mia incondizionata solidarietà e sincera vicinanza a Gianfilippo Bancheri, lo invito a proseguire nella sua azione politica e amministrativa e nel suo cammino di legalità , ...

Santoni-Picone : Emergenza auto Incendiate : Roma – Fabrizio Santori, già consigliere regionale e portavoce del comitato “DifendiAmo l’Italia” e Giovanni Picone, consigliere del Municipio XII, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Tra cassonetti ed auto incendiate, è ormai Emergenza in tutta la città di Roma dove si contano almeno 5 casi a notte da oltre 5 mesi. Solo nel quartiere Monteverde è il quinto caso nel giro di pochi mesi dove vengono ...

Licola - lite tra gruppi di extracomunitari : Incendiata un'auto. 'Più controlli - abbiamo paura' : Una notte di ordinaria follia nella zona di Licola Mare ieri sera intorno alle ore 22,30. 'C'è stata una lite di cui non sappiamo il motivo tra due gruppi di extracomunitari - hanno spiegato alcuni ...

Roma - autobus Atac esploso e Incendiato a via del Tritone : Un autobus di linea Atac ha preso fuoco in via del Tritone, a Roma. L'incendio è stato preceduto da un forte boato, che ha fatto riversare in strada le persone impiegate negli uffici,...

Incendia l'auto parcheggiata nel garage - ma viene incastrata dalle telecamere. Nei guai la nipote della vittima : «Parenti, serpenti» si dice… tant'è che ad appiccare il fuoco che ha quasi distrutto una Chevrolet Matiz parcheggiata all'interno di un garage di Melissano è stata la nipote della vittima . Nonostante ...