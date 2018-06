optimaitalia

: #raidown Inaspettati problemi Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiPlay oggi 12 giugno e pubblicità senza audio, cosa succede?… - OptiMagazine : #raidown Inaspettati problemi Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiPlay oggi 12 giugno e pubblicità senza audio, cosa succede?… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Serata infernale con iRai 1, Rai 2 e Rai 3 in questa serata con segnale completamente assente e schermata nera sulle tre ammiraglie pubbliche o nella migliore delle ipotesi, conaudio (in particolare sulla terza rete). Un vero e proprio down con tutti i crismi che ha interessato tutto lo stivale, da nord a sud, isole comprese.A dire la verità, al momento di questa pubblicazione, iRai 1 resterebbero i più persistenti in assoluto, per Rai 2 e Rai 3 la gran parte delle anomalie sembrerebbero rientrate. Mancato streaming, al contrario, per il serviziosia dal web, sia da relative app per iPhone e Android: un vero e proprio disastro al quale si aggiunge, come già accennato, pure l'anomalia dellatrasmessa solo in video ma non in audio.Sempre al momento di questa pubblicazione e dunque alle ore 21 di questa fatidica serata del 12 ...