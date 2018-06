In arrivo il nuovo singolo di Max Pezzali dopo il progetto del trio con Nek e Renga

MANESKIN/ Nuovo progetto in arrivo : "Non ci poniamo limiti su quello che scriviamo" (Wind Music Awards 2018) : Ci saranno anche i MANESKIN sul palco degli Wind Music Awards: la band romana presenterà i suoi singoli di maggiore successo 'Chosen' e 'Morirò da re'.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 09:34:00 GMT)

E3 2018 : annunciata la data di uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

In arrivo un nuovo test che svela la data precisa del parto : Quando siamo in attesa di un bebè, vorremmo sapere quanto più possibile sulla nuova vita che portiamo in grembo. Tra le domande a cui vorremmo ci venisse fornita una risposta c’è: quale sarà la data del parto? E non è la sola e semplice curiosità che ci spinge a chiederlo. Una stima imprecisa dell’età gestazionale e del giorno in cui avverrà il lieto evento, può infatti portare a una nascita prematura o a un cesareo, condizioni che possono ...

In arrivo il nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax : ufficiale la data di Come le onde : Il nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax sta per arrivare. A darne l'annuncio è la band campana, che fa sapere che Come le onde sarà in pre-order dal 18 giugno. Arriva quindi una nuova collaborazione tra il gruppo di Stash e J-Ax, dopo che il leader della band aveva preso parte al progetto di Assenzio, brano contenuto in Comunisti col Rolex che ha cantato a due voci con Fedez. Il brano dovrebbe arrivare in radio il 22 giugno e ...

Telepedaggio europeo e nuovo bollo auto. Quali novità in arrivo per gli automobilisti in Europa : Negli ultimi anni anche in Europa si stanno diffondendo piattaforme pensate per rivoluzionare il trasporto urbano, che hanno tra gli obiettivi non solo dare l’opportunità di prenotare auto e altri mezzi di trasporto o risparmiare sui costi che, inevitabilmente, derivano dall’essere proprietario di automobile, tra spese di riparazione e tasse annuali che si ripercuotono sulle tasche. Ma anche ridurre drasticamente ...

Calciomercato Livorno - Parisi nuovo arrivo : Livorno - nuovo arrivo in casa amaranto: il Livorno ha infatti annunciato l'acquisto del difensore Tino Parisi dal Siracusa . Il ragazzo, classe 1995, ha vestito in passato la maglia del Catania e ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo su mezz’Italia : allarme giallo e arancione : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, che nelle prossime ore determinerà una fase di maltempo, in particolare sulle pianure del nord e localmente sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Lorenzo Fragola : in arrivo il nuovo singolo SuperMartina feat. Gazzelle : In radio da venerdì 8 giugno The post Lorenzo Fragola: in arrivo il nuovo singolo SuperMartina feat. Gazzelle appeared first on News Mtv Italia.

Jaguar E-Pace - In arrivo un nuovo motore e tecnologie inedite : La Jaguar aggiorna la gamma della E-Pace introducendo un nuovo motore 2.0 benzina e nuove tecnologie. La Suv media della Casa britannica sarà infatti disponibile per la priam volta con un assetto adattivo e con il sistema Smart Settings che, sfruttando l'intelligenza artificiale, sarà in grado di imparare le abitudini del guidatore così da proporre un'esperienza di guida più confortevole e coinvolgente.nuovo entry level. La gamma di motori ...

Nuovo sistema di chat in arrivo per Steam : Secondo una serie di leak apparsi su Twitter e su alcuni forum Steam riceverà un aggiornamento al suo sistema di chat.Come riporta PCGamesN il Tweet in questione è stato prontamente eliminato ma un post apparso la scorsa notte su un forum russo elenca le nuove funzioni che disponibili una volta rilasciato l'aggiornamento. Il post suggerisce inoltre che presto il tutto entrerà in fase beta. Secondo il leak si potrà salvare e creare gruppi e ...

Nuovo iOS 12 - le 7 novità in arrivo su iPhone e iPad : Una delle novità principali che vedremo su iOS 12, in arrivo in autunno su iPhone e iPad, punta a farti usare meno il tuo smartphone. Nell’ottica di preservare la tua “salute digitale”, Apple ha deciso di introdurre nella nuova versione del suo sistema operativo mobile una funzione che ti consente di sapere quanto tempo usi il telefono, con quali app e quante volte lo sblocchi al giorno. Una mossa che rincorre quanto già visto ...

MasterChef Italia riaccende i fornelli. In arrivo la versione All Stars e un nuovo giudice : ROMA – Si riaccendono i fornelli nella cucina di MasterChef Italia. Il cooking show più seguito della televisione torna su Sky Uno con una nuova veste: All Stars. Dietro i fuochi ci saranno i migliori concorrenti delle edizioni precedenti. Dopo il saluto della chef Antonia Klugmann, accanto ai sempreverdi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich ci sarà Giorgio Locatelli. […] L'articolo MasterChef Italia riaccende i ...

For Honor : nuovo guerriero in arrivo? : Quando Ubisoft pubblicò For Honor nel 2017 il combat system particolarmente tecnico fece un gran parlare di sè. Purtroppo il titolo non ha ottenuto il successo sperato a causa di problemi di bilanciamento, server non molto stabili e molti atri problemi minori.Ubisoft ha però continuato a lavorare duramente per migliorare il gioco sotto molti aspetti, introducendo eventi gratuiti, nuovi eroi e nuove mappe, una modalità addestramento ed il ...

Thegiornalisti - in arrivo un nuovo singolo : Felicità Puttana : Indietro 31 maggio 2018 2018-05-31T18:07:09+00:00 ROMA – I Thegiornalisti annunciano un nuovo singolo. E’ in arrivo Felicità Puttana. Dopo il grandissimo successo di Questa nostra stupida canzone, Tommaso Paradiso e il resto del gruppo sono pronti a tornare con un nuovo brano. Ancora non si sa la data di uscita: sul loro profilo Instagram scrivono […] L'articolo Thegiornalisti, in arrivo un nuovo singolo: Felicità Puttana proviene da ...