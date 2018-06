In arrivo i Percorsi Notturni | dal 21 giugno al 2 Agosto | shopping | animazione e tante

lavocedipistoia

: Stanno arrivando i #percorsinotturni, l'iniziativa esclusiva dell'estate pistoiese ?? Dal 21 Giugno al 2 Agosto, tu… - ConfcommercioPt : Stanno arrivando i #percorsinotturni, l'iniziativa esclusiva dell'estate pistoiese ?? Dal 21 Giugno al 2 Agosto, tu… - antonmasoni1 : Corsi formativi di 90 ore, età compresa tra i 18 e i 29 anni. - antonmasoni1 : Tempio Pausania, Lavoras: in arrivo i percorsi formativi nei settori innovativi e digitali. -

(Di martedì 12 giugno 2018) ...con degustazioni nei bar della via e esposizione di artisti pistoiesi GIOVEDI 12 LUGLIO Notte Rossa dell'Avis GIOVEDI 19 LUGLIO o Musica live accompagnerà le serate in Via Buozzi con gli spettacoli ...