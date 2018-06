Importanti precisazioni su System Update per Huawei o Honor | perché non è compatibile?

optimaitalia

(Di martedì 12 giugno 2018) Si parla davvero tanto in questi giorni dell'arrivo nel Play Store di un'app specifica, chiamatae a conti fatti resa disponibile per gli utenti in possesso di un device. Dopo il primo contributo offerto su queste pagine pochi giorni fa, ritengo pertanto necessario tornare sulla questione con alcuni approfondimenti extra e con qualche chiarimento che ho ottenuto contattando direttamente l'assistenza del produttore asiatico. Soprattutto considerando il fatto che in tanti hanno segnalato la mancata compatibilità dell'app con il proprio dispositivo.Premesso che la verifica potete effettuarla tutti tramite l'apposito link al download diretto al Play Store, in tanti si stanno chiedendo come mai non sia possibile procedere con il suo download. La risposta è più semplice di quanto si pensi, in quanto sui deviceabbiamo l'app...