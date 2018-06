Immigrazione | Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius

Blastingnews

(Di martedì 12 giugno 2018) Ildella nave, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica stanno ottenendo in queste ultime ore le durissime parole del presidente della Repubblica francese Emmanuel, che ha esplicitamente parlato di cinismo del governo italiano, e del suo portavoce Gabriel Attal. Quest'ultimo, durante un' intervista odierna, è arrivato addirittura a definire come 'vomitevole' la linea di comportamento tenuta dall'Italia. Queste le sue parole: "Il mio pensiero va in primis alle 629 persone che sono ancora a bordo ...