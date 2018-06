Immigrazione | Italia invia in Spagna nave di migranti rifiutata da Roma

5 luoghi comuni sull’Immigrazione in Italia : (Foto: Marco Di Lauro/Getty Images) Il tema dell’immigrazione continua ad avere un ruolo da protagonista nello scenario politico Italiano. Da quando Matteo Salvini è diventato Ministro dell’interno, in particolare, giornali e social network si sono ulteriormente popolati di considerazioni e dibattiti a proposito della portata del fenomeno e del scelte politiche su come gestire il presente e il futuro dei flussi migratori. Anche se ...

Immigrazione - RIFORMA DI DUBLINO SALTATA/ Tajani scrive a Conte : “Italia cooperi per accordo Ue-Stati membri” : IMMIGRAZIONE, salta la RIFORMA di DUBLINO, Italia soddisfatta, il Ministro dell'Interno, Salvini: “Una vittoria per noi”. E' praticamente SALTATA la RIFORMA per modificare il patto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Immigrazione - salta la riforma di Dublino/ Italia soddisfatta - il Ministro Salvini : “Una vittoria per noi” : Immigrazione, salta la riforma di Dublino, Italia soddisfatta, il Ministro dell'Interno, Salvini: “Una vittoria per noi”. E' praticamente saltata la riforma per modificare il patto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Immigrazione - Balotelli : “Brutto diventare italiani a 18 anni se sei nato e cresciuto qui” : “Si parla tanto di Immigrazione… non sono un politico e non voglio fare politica, però io sono nato in Italia, cresciuto in Italia, e, purtroppo, mai stato in Africa… è brutto diventare italiano a 18 anni… penso che la legge debba cambiare” queste le parole di Mario Balotelli alla conferenza stampa di presentazione del libro di Alessandro Alciato ‘Demoni’. L'articolo Immigrazione, Balotelli: ...

Quando Fontana diceva 'Unioni gay e Immigrazione di massa cancellano il popolo italiano' : ... alla 'marcia per la vita' organizzata dalle ultra-destre cattoliche in cui si chiedeva l'abolizione della legge 194 al grido 'l'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo'. Laureato in ...

Governo - altolà dell'Ue all'Italia su debito - patto di Stabilità e politica dell'Immigrazione : Ma è soprattutto l'economia che inquieta, su cui gravano 'i dubbi più seri', dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. 'Il costo di queste ...

L'allarme dell'Europa sull'Italia per economia e Immigrazione. Dombrovskis : "Fate scendere debito" : Ma è soprattutto l'economia che inquieta, su cui gravano 'i dubbi più seri', dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. 'Il costo di queste ...

La bussola che manca/ Immigrazione la trincea italiana è al tavolo Ue : 'Il tema dell'Immigrazione, della sicurezza e degli sbarchi sarà parte fondante del programma del Governo'. Queste sono le parole pronunciate venerdì scorso da Matteo Salvini, alle quali si sono poi ...

Merkel : "L'Italia affronta grande sfida dell'Immigrazione" : ... privilegi e miopi esercizi di sovranità per un orizzonte di unità che sappia valorizzare le differenze e perseguire un destino di pace e di sviluppo per il mondo'. E' questo il compito che il ...

"Fare più figli italiani non basterebbe - l'Immigrazione è una necessità imprescindibile". Intervista a Stefano Proverbio : l'immigrazione per l'Italia è una necessità imprescindibile che, come dimostrano altri casi mondiali, può far decollare la nostra economia e migliorare anche i nostri salari medi. Una ricetta economica che, se ben gestita, può dare risultati migliori di qualsiasi flat tax, reddito di cittadinanza o bonus vari. Serve però accogliere più immigrati e di qualità. Parola di Stefano Proverbio, director ...

Migranti - militanti di estrema destra “bloccano” il confine tra Italia e Francia : “Stop all’Immigrazione di massa” : Un gruppo di militanti di estrema destra, attivisti di di Génération Identitaire, manifestano contro il passaggio dei Migranti al confine tra Italia e Francia, nella regione di Haute-Alpes. In gran parte sono francesi, ma a loro si sono uniti anche attivisti giunti da altre nazioni europee. Oltre allo striscione posato sulla neve con la scritta “Closed Border” (Frontiere chiuse), i manifestanti hanno piantato nella neve una ...