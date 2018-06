Il voto parlamentare sulla Brexit e l’immobilismo

Sicilia : arrestato il parlamentare Giuseppe Gennuso - è accusato di voto di scambio : Giuseppe Gennuso, parlamentare regionale Siciliano di 65 anni, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa: nei suoi confronti l’accusa è di voto di scambio aggravata dal metodo mafioso. Al quarto mandato, Gennuso è stato protagonista in passato anche di iniziative eclatanti, come quella di incatenarsi per protesta contro la giunta regionale Crocetta. Il parlamentare si trova ora agli arresti domiciliari e ...