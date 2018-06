Il tuffo nudista da record - 2500 donne in mare senza veli per la ricerca contro il cancro : Il tuffo nudista da record, 2500 donne in mare senza veli per la ricerca contro il cancro Erano in tutto 2500 le donne che si sono tuffate in mare completamente nude per battere il precedente record ma soprattutto per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Tra di loro oltre la metà hanno avuto […] L'articolo Il tuffo nudista da record, 2500 donne in mare senza veli per la ricerca contro il cancro proviene da NewsGo.